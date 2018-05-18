Karamollaoğlu'nda güldüren oy hesabı

Tabanlar\u0131 birbirine tamamen z\u0131t olan CHP, \u0130yi Parti ve Demokrat Parti ile Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'\u0131 devirmek i\u00e7in ittifak kuran Saadet Partisi'nin Genel Ba\u015fkan\u0131 Temel Karamollao\u011flu'nun AK Parti'nin oy hesab\u0131 g\u00fcld\u00fcrd\u00fc.,Girdi\u011fi her se\u00e7imde y\u00fczde bir bile oy alamayan Karamollao\u011flu, 24 Haziran se\u00e7im sonu\u00e7lar\u0131 i\u00e7in, y\u00fczde 24 se\u00e7menin oyunu mutlaka AK Parti\u2019ye verece\u011fini s\u00f6yleyen Karamollao\u011flu, AK Parti\u2019nin en d\u00fc\u015f\u00fck oy almas\u0131 halinde y\u00fczde 24\u2019\u00fc oldu\u011funu s\u00f6yledi. ,Karamollao\u011flu, ''24\u2019\u00fcn yan\u0131nda y\u00fczde 8\u2019lik bir se\u00e7men daha var. ,Bunlar\u0131n \u00fczerine de bir 6 puan koyulmas\u0131 gerekiyor. ,Bunlar\u0131 da koydu\u011fumuzda AK Parti\u2019nin oyu y\u00fczde 38\u2019lerde seyrediyor demektir., Benim g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm tablo da AK Parti\u2019nin y\u00fczde 38\u2019lerde oldu\u011funu g\u00f6steriyor. ,\u0130ttifakta MHP\u2019den y\u00fczde 4-5-6 gibi bir oy gelebilir. MHP\u2019den de gelebilecek bu oyla AK Parti-MHP ittifak\u0131n\u0131n y\u00fczde 42-44 band\u0131nda bir oyu g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.\u201d dedi.\r\n\r\n