Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül açıklaması

Saadet Partisi Genel Ba\u015fkan\u0131 ve cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 Temel Karamollao\u011flu, 11. Cumhurba\u015fkan\u0131 Abdullah G\u00fcl ile ilgili \u00f6nemli bir detay\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.,FOX TV'de yay\u0131nlanan Fatih Portakal'\u0131n sundu\u011fu 'Liderler FOX'ta' program\u0131n\u0131n bu haftaki konu\u011fu Saadet Partisi Lideri ve Cumhurba\u015fkan\u0131 Aday\u0131 Temel Karamollao\u011flu oldu.\r\n\r\n,Abdullah G\u00fcl'\u00fcn \u00e7at\u0131 aday g\u00f6sterilmesi giri\u015fimleriyle ilgili kendisine y\u00f6neltilen soruyu cevaplayan Saadet Partisi Genel Ba\u015fkan\u0131 Temel Karamollao\u011flu, 'Abdullah Bey bir ge\u00e7i\u015f d\u00f6nemi gibi gelecekti.' diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,Karamollao\u011flu, canl\u0131 yay\u0131nda s\u00f6zlerine \u015f\u00f6yle devam etti: "Abdullah G\u00fcl daha farkl\u0131 \u015fekilde endi\u015felerini dile getirdi. ,Ben onun bu durumunu g\u00f6r\u00fcnce kendisine bir teklif g\u00f6t\u00fcrmeyi uygun g\u00f6rd\u00fcm. ,CHP ile bunu konu\u015ftu\u011fumuzda mutabakata vard\u0131k. ,\u00c7\u00fcnk\u00fc AK Parti\u2019deki bu memnuniyetsizleri topyekun kucaklayacak tek isim G\u00fcl\u2019d\u00fc. ,Ben konu\u015fmalar\u0131mda \u015funu g\u00f6rd\u00fcm. \u0130nsanlar bir de\u011fi\u015fikli\u011fi zaruri g\u00f6r\u00fcyorlar. ,Bu d\u00f6nemde Abdullah Bey bir ge\u00e7i\u015f d\u00f6nemi gibi gelecekti. ,Meral Han\u0131m \u2018ben adayl\u0131\u011f\u0131m\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131m, \u015fimdi bu karar\u0131mda geri ad\u0131m atmam do\u011fru olmaz\u2019 dedi."