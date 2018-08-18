Karar çıktı! Bunu yapanın düğününü polis anında bitirecek...

D\u00fc\u011f\u00fcnlerde s\u0131k s\u0131k \u00e7evreyi rahats\u0131z eden veya felakete yol a\u00e7abilecek olaylar ya\u015fan\u0131yor.,G\u00fcr\u00fcld\u00fc, yaralanma, yang\u0131n bunlardan sadece birka\u00e7\u0131...,K\u0131rklareli'nin L\u00fcleburgaz il\u00e7esinde, havai fi\u015fek at\u0131lan d\u00fc\u011f\u00fcnler g\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7lerince sonland\u0131r\u0131lacak.\r\n\r\n,Buna ba\u011fl\u0131 olarak ge\u00e7ti\u011fimiz y\u0131llarda d\u00fc\u011f\u00fcnlerde baz\u0131 kararlar al\u0131nm\u0131\u015ft\u0131. Onlara bir yenisi daha eklendi.,L\u00fcleburgaz Kaymakam\u0131 Mustafa Kaya, \u0130l\u00e7e M\u00fcft\u00fcl\u00fc\u011f\u00fc toplant\u0131 salonunda ger\u00e7ekle\u015ftirilen muhtarlar toplant\u0131s\u0131nda, G\u00fcndo\u011fu Mahallesi Muhtar\u0131 \u0130lhan Keskinkaya'n\u0131n \u015fikayeti \u00fczerine, Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcn konu hakk\u0131nda gerekli \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 ba\u015flatmas\u0131 talimat\u0131n\u0131 verdi.\r\n\r\n,D\u00fc\u011f\u00fcnlerde havai fi\u015feklerin yasaklanmas\u0131 karar\u0131n\u0131 ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden Kaymakam Kaya, hi\u00e7bir d\u00fc\u011f\u00fcnde havai fi\u015fek at\u0131lamayaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. ,Sokak aralar\u0131nda yap\u0131lan d\u00fc\u011f\u00fcnlerin \u00e7evreye \u00e7ok fazla rahats\u0131zl\u0131k verdi\u011fini belirten Kaya, d\u00fc\u011f\u00fcnlerde at\u0131lan havai fi\u015feklerin ise bu rahats\u0131zl\u0131\u011f\u0131 had safhaya \u00e7\u0131kartt\u0131\u011f\u0131n\u0131 vurgulad\u0131.\r\n\r\n,Ayn\u0131 zamanda havai fi\u015feklerin b\u00fcy\u00fck tehlike de olu\u015fturdu\u011funu aktaran Kaya, \u015f\u00f6yle konu\u015ftu: "Sokaklardaki d\u00fc\u011f\u00fcnleri ho\u015f g\u00f6rebiliriz. ,Fakat d\u00fc\u011f\u00fcnlerde ge\u00e7 saatten sonra havai fi\u015fek atmak i\u015fin dozunu ka\u00e7\u0131r\u0131yor. ,Haliyle \u00e7evreye rahats\u0131zl\u0131k verdi\u011fi gibi tehlike de sa\u00e7\u0131yor. ,Bana g\u00f6re havai fi\u015fek d\u00fc\u011f\u00fcne renk katan bir \u015fey de\u011fil. ,Havai fi\u015fek at\u0131lan d\u00fc\u011f\u00fcn sahibinin d\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc yar\u0131da kesilecek. ,Kimse kimsenin huzurunu bozmak zorunda de\u011fil."\r\n\r\n,Kaya, havai fi\u015fek att\u0131\u011f\u0131 tespit edilen d\u00fc\u011f\u00fcn sahiplerine de cezai i\u015flem de uygulanaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6zlerine ekledi.