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15 TEMMUZ
Ramazan
Kararını verdi! Yıldız oyuncu kampa götürülmüyor...
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Sarı-lacivertlilerde Hollandalı yıldız Robin van Persie, takımın Antalya'da yapacağı kampa götürülmeyecek.
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