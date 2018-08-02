Karbonatın hiç duymadığınız kullanım alanları

Sivrisinek ve di\u011fer b\u00f6ceklerin \u0131s\u0131r\u0131klar\u0131 can\u0131n\u0131z\u0131 yak\u0131yordur mutlaka. Art\u0131k yakmayacak. Karbonat\u0131 su ile kar\u0131\u015ft\u0131r\u0131n ve \u0131s\u0131r\u0131lan b\u00f6lgeye s\u00fcr\u00fcn. 10 dakika bekletin ve daha sonra so\u011fuk su ile b\u00f6lgeyi temizleyin. Is\u0131r\u0131\u011f\u0131n ac\u0131s\u0131 an\u0131nda ge\u00e7ecek!\r\n,Karbonat ayakkab\u0131n\u0131zdaki k\u00f6t\u00fc kokular\u0131 yok ediyor. G\u00f6z karar\u0131 karbonat\u0131 ayakkab\u0131n\u0131z\u0131n i\u00e7ine d\u00f6k\u00fcp bekletin. Ertesi g\u00fcn kokunun yok oldu\u011funu g\u00f6receksiniz.\r\n,Hafif nemlendirilmi\u015f pamu\u011fun \u00fczerine karbonat serpin. Do\u011fal deodorant olarak k\u00f6t\u00fc kokular\u0131 uzun s\u00fcreli yok edecektir.\r\n,A\u011fz\u0131nda istenmeyen koku olanlara m\u00fcjde! Il\u0131k su ile bir \u00e7ay ka\u015f\u0131\u011f\u0131 karbonat\u0131 kar\u0131\u015ft\u0131r\u0131n ve gargara yap\u0131n. K\u00f6t\u00fc koku an\u0131nda yok olacakt\u0131r.\r\n,Ald\u0131\u011f\u0131n\u0131z et \u00e7ok mu sert? \u00dczerine karbonat d\u00f6k\u00fcn ve birka\u00e7 saat bekletin. Daha sonra do\u011fray\u0131p pi\u015firebilirsiniz. Ne kadar yumu\u015fad\u0131\u011f\u0131na inanamayacaks\u0131n\u0131z.\r\n,Birazdan verece\u011fimiz listede karbonat\u0131 hamur i\u015flerinden \u00e7ok daha farkl\u0131 y\u00f6ntemlerde kullanabilece\u011finizi g\u00f6receksiniz. \u0130\u015fte karbonat\u0131 g\u00fcnl\u00fck hayatta kullanabilece\u011finiz farkl\u0131 alanlar\u2026