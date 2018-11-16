Karda mahsur kalan 5 çoban ve sürü kurtarıldı

Manisa'n\u0131n Demirci il\u00e7esinde yo\u011fun kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 nedeniyle da\u011fda mahsur kalan 5 \u00e7oban ve 300 k\u00fc\u00e7\u00fckba\u015f hayvan, belediye arama kurtarma ekiplerinin m\u00fcdahalesiyle kurtar\u0131ld\u0131.,Hayvanlar\u0131 otlatmak i\u00e7in yaz aylar\u0131ndan bu yana bin 500 metre rak\u0131ml\u0131 B\u00fcy\u00fck Yayla mevkisinde bulunan \u00e7obanlar, d\u00fcn gece \u015fiddetlenen kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 sonras\u0131 300 hayvandan olu\u015fan s\u00fcr\u00fclerini il\u00e7e merkezine g\u00f6t\u00fcrmek istedi.,Kar kal\u0131nl\u0131\u011f\u0131n\u0131n 10 santimetreye ula\u015ft\u0131\u011f\u0131 ve dondurucu so\u011fu\u011fun g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc b\u00f6lgede hayvanlar\u0131n y\u00fcr\u00fcyerek il\u00e7eye ula\u015fmas\u0131n\u0131n m\u00fcmk\u00fcn olmamas\u0131 \u00fczerine b\u00f6lgeye kamyon \u00e7a\u011fr\u0131ld\u0131.,Kamyonlar\u0131n kapanan yolda ilerleyememesi \u00fczerine Demirci Belediyesi Arama Kurtarma Timi'nden yard\u0131m istendi.,\r\n\r\nBelediye ekiplerinin kapanan yollar\u0131 a\u00e7mas\u0131 sonras\u0131 b\u00f6lgeye g\u00f6nderilen 2 kamyonla yakla\u015f\u0131k 300 hayvan\u0131n tahliyesi ger\u00e7ekle\u015ftirildi.,\r\n\r\nDonma tehlikesi ge\u00e7iren baz\u0131 hayvanlar i\u015f makinesiyle kamyona y\u00fcklendi, yeni do\u011fan kuzular da battaniyelere sar\u0131ld\u0131.,\r\n\r\nHayvanlar\u0131n sahibi Ethem Say\u0131n, so\u011fuk nedeniyle hayvanlar\u0131n telef olma tehlikesi ge\u00e7irdi\u011fini, zaman\u0131nda m\u00fcdahale nedeniyle ekiplere minnettar olduklar\u0131n\u0131 belirtti.,\r\n\r\n\u00c7obanlardan Bilal Varol, k\u00f6ye d\u00f6nmek i\u00e7in d\u00fcn gece haz\u0131rl\u0131k yapt\u0131klar\u0131n\u0131 ancak sabah yo\u011fun kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 nedeniyle s\u00fcr\u00fcy\u00fc g\u00fcdemediklerini ifade etti.