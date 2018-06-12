Kardeş ülke Tunus'ta darbe girişimi

G\u00f6revden al\u0131nan Tunus \u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 L\u00fctfi \u0130brahim'in, Birle\u015fik Arap Emirlikleri'nin (BAE) istihbarat yetkilileri ile bir araya gelerek darbe planlad\u0131\u011f\u0131 haberi, Tunus'un g\u00fcndemine bomba gibi d\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n,Kuzey Afrika ve Sahil b\u00f6lgesine ili\u015fkin Paris merkezli Frans\u0131zca yay\u0131n yapan MondAfrique isimli internet sitesinin ba\u015fyazar\u0131 Nicolas Beau imzal\u0131 habere g\u00f6re, BAE istihbarat birimleri Tunus'un Cerbe Adas\u0131'nda g\u00f6revden al\u0131nan \u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 L\u00fctfi \u0130brahim ile bir araya geldi. G\u00f6r\u00fc\u015fmede, "\u0130brahim'in Tunus'ta y\u00fckselmesi ve Nahda Hareketi'nin siyaset sahnesinden tamamen silinmesini ama\u00e7layan" darbe plan\u0131 haz\u0131rland\u0131.\r\n,Haberin dayand\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bat\u0131l\u0131 istihbarat kaynaklar\u0131na g\u00f6re, BAE istihbarat y\u00f6neticileri ge\u00e7en ay sonunda Paris'te ger\u00e7ekle\u015ftirilen Libya toplant\u0131s\u0131n\u0131n d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcnde 29 May\u0131s'ta Tunus'un Cerbe Adas\u0131'na gelerek burada \u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 L\u00fctfi \u0130brahim ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc. Toplant\u0131da, Ba\u015fbakan Yusuf \u015eahid'in g\u00f6revden al\u0131nmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan, Tunus'un devrik lideri Zeynel Abidin Bin Ali d\u00f6nemi Savunma Bakan\u0131 Kemal Bin Murcan'\u0131n ba\u015fbakanl\u0131\u011fa getirilmesinin planland\u0131\u011f\u0131 ancak bu hamlenin Cumhurba\u015fkan\u0131 Baci Kaid es-Sibsi taraf\u0131ndan reddedildi\u011fi belirtildi.\r\n,Sitenin ba\u015fyazar\u0131 ayr\u0131ca, Tunus'un ba\u011f\u0131ms\u0131zl\u0131k sonras\u0131 kurucu lideri Habib Burgiba'ya yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 gibi, 90 ya\u015f\u0131n\u0131n \u00fczerindeki Tunus Cumhurba\u015fkan\u0131 Sibsi'nin sa\u011fl\u0131k durumunun yetersiz oldu\u011fu gerek\u00e7esiyle doktor raporuyla g\u00f6revden al\u0131nmas\u0131n\u0131n yerine L\u00fctfi \u0130brahim'in y\u00fckselmesinin planland\u0131\u011f\u0131n\u0131 aktard\u0131. Tunus'taki siyasi tarihe ili\u015fkin kitaplar\u0131n da yazar\u0131 Beau, Tunus'un g\u00fcneyinde Sfaks vilayetine ba\u011fl\u0131 Kerkene Adas\u0131'nda \u00e7o\u011fu Tunuslulardan olu\u015fan y\u00fcz\u00fcn \u00fczerinde yasa d\u0131\u015f\u0131 g\u00f6\u00e7menin hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi kazan\u0131n ard\u0131ndan \u0130brahim'in g\u00fcvenlik zafiyeti gerek\u00e7esiyle g\u00f6revden al\u0131nmas\u0131 i\u00e7in "uygun hikayenin haz\u0131r oldu\u011fu" yorumunu yapt\u0131.\r\n,L\u00fctfi \u0130brahim'in Nida Tunus Partisi'nin kurucular\u0131ndan R\u0131za Belhac'\u0131n yan\u0131 s\u0131ra BAE'nin destekledi\u011fi isimlere yakla\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlatan Beau, eski i\u00e7i\u015fleri bakan\u0131n\u0131n Cumhurba\u015fkan\u0131'n\u0131n o\u011flu ayn\u0131 zamanda Nida Tunus Partisinin lideri Haf\u0131z Kaid es-Sibsi'nin, Ba\u015fbakan Yusuf \u015eahid'in g\u00f6revden uzakla\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131 i\u00e7in destek verdi\u011fini vurgulad\u0131. \u0130brahim'in BAE destekli darbe plan\u0131n\u0131n Frans\u0131z, Cezayir ve Alman istihbarat birimlerinin deste\u011fi ile durduruldu\u011fu aktar\u0131ld\u0131. Tunus \u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 L\u00fctfi \u0130brahim, 3 Haziran'da onlarca ka\u00e7ak g\u00f6\u00e7menin \u00f6l\u00fcm\u00fcyle sonu\u00e7lanan Kerkene Adas\u0131 a\u00e7\u0131klar\u0131ndaki tekne kazas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan, Ba\u015fbakan Yusuf \u015eahid taraf\u0131ndan g\u00f6revden al\u0131nm\u0131\u015ft\u0131.\r\n,BAE'nin Tunus'ta L\u00fctfi \u0130brahim \u00fczerinden y\u00fcr\u00fctt\u00fc\u011f\u00fc darbe plan\u0131n\u0131n as\u0131l amac\u0131n\u0131n, "Tunus'ta \u0130slami kanatta yer alan Nahda Hareketi Partisi'ni tamam\u0131yla siyaset sahnesinden silerek, g\u00f6revden uzakla\u015ft\u0131rmak oldu\u011fu"na dikkat \u00e7ekildi. Gazeteci Nicolas Beau, internet sitesindeki yaz\u0131s\u0131n\u0131 "Cumhuriyet\u00e7i, laik Nida Tunus partisinin kurucusu Cumhurba\u015fkan\u0131 Baci Kaid es-Sibsi ve siyasal \u0130slam, muhafazakar kesimi temsil eden Nahda Hareketi'nin Lideri Ra\u015fid el-Gannu\u015fi'nin liderli\u011fini y\u00fcr\u00fctt\u00fc\u011f\u00fc s\u00fcrekli tazelenen ve keskinle\u015fen ittifak, Tunus siyaset sahnesinde sergilenen oyunda, BAE paras\u0131na galip geldi." yorumuyla sonland\u0131rd\u0131.