Kardeş ülkede şok! Merkez bankası devalüasyona gitti

Fed'in \u00fcst \u00fcste faiz art\u0131r\u0131mlar\u0131yla geli\u015fmekte olan \u00fclkeler i\u00e7in d\u0131\u015f finansman ko\u015fullar\u0131 gitgide zorla\u015f\u0131rken Pakistan Merkez Bankas\u0131'n\u0131n deval\u00fcasyona gitti\u011fi belirtildi.\r\n\r\n,Ge\u00e7ti\u011fimiz aylarda olas\u0131 bir d\u00f6viz krizini \u00f6nlemek i\u00e7in \u00c7in bankalar\u0131ndan bor\u00e7lanmaya giden merkez bankas\u0131n\u0131n Pakistan rupisinde y\u00fczde 5 deval\u00fcasyona gitti\u011fi raporland\u0131.\r\n\r\n,Serbest piyasada rupinin dolar kar\u015f\u0131s\u0131nda 121,5\u2019ten i\u015flem g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc belirtiliyor, Cuma kapan\u0131\u015f\u0131 115,84't\u00fc.\r\n\r\n,Pakistan rupisi y\u0131l\u0131n ba\u015f\u0131ndan bu yana sat\u0131\u015f bask\u0131s\u0131 alt\u0131nda ve merkez bankas\u0131n\u0131n d\u00f6viz rezervlerinde \u00f6nemli \u00f6l\u00e7\u00fcde kay\u0131p ya\u015fand\u0131.,Pakistan merkez bankas\u0131ndan deval\u00fcasyon karar\u0131.