Kardeşiyle birlikte dehşet saçtı! Cezaevine böyle gitti

Tekirda\u011f'\u0131n S\u00fcleymanpa\u015fa il\u00e7esinde e\u015fini \u00f6ld\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc iddias\u0131yla g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan kad\u0131n ve iki karde\u015fi tutukland\u0131.\r\n,E\u015fi Bar\u0131\u015f K\u0131v\u0131ran'\u0131 (25) \u00f6ld\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc iddias\u0131yla g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan \u00c7i\u00e7ek K\u0131v\u0131ran (24), annesi Reyhan ve a\u011fabeyleri Sava\u015f ve Erol Ak\u00e7\u0131l'\u0131n emniyetteki i\u015flemleri tamamland\u0131.\r\n\r\n,Sa\u011fl\u0131k kontrol\u00fcnden ge\u00e7irilen 4 zanl\u0131, daha sonra adliyeye getirildi.\r\n\r\n,N\u00f6bet\u00e7i hakimlik \u00c7i\u00e7ek K\u0131v\u0131ran, Sava\u015f Ak\u00e7\u0131l ve Erol Ak\u00e7\u0131l'\u0131n tutuklanmas\u0131na karar verirken, Reyhan Ak\u00e7\u0131l, adli kontrol \u015fart\u0131yla serbest b\u0131rak\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Tekirda\u011f'da d\u00fcn meydana gelen olayda, \u00c7i\u00e7ek K\u0131v\u0131ran, tart\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 e\u015fi Bar\u0131\u015f K\u0131v\u0131ran'a pompal\u0131 t\u00fcfekle ate\u015f etmi\u015fti.\r\n\r\n,Bar\u0131\u015f K\u0131v\u0131ran, olay yerinde ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirirken \u00c7i\u00e7ek K\u0131v\u0131ran, annesi ve a\u011fabeyleri g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,\u00c7i\u00e7ek K\u0131vran, emniyetteki ifadesinde e\u015fini, kendisini darbetti\u011fi ve aldatt\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in vurdu\u011funu s\u00f6yledi\u011fi belirtilmi\u015fti.\r\n\r\n