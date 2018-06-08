Karısı 'komşumla bizi birlikte yakaladı' diyerek oğlunu öldürmüştü!

Sakarya`n\u0131n Karasu il\u00e7esinde 10 ya\u015f\u0131ndaki o\u011flunu \u00f6ld\u00fcren anne Zeynep Kele\u015fo\u011flu hakk\u0131nda haz\u0131rlanan iddianamede a\u011f\u0131rla\u015ft\u0131r\u0131lm\u0131\u015f m\u00fcebbet hapis cezas\u0131 talep edildi.,Olay, 22 Kas\u0131m 2017 tarihinde Karasu il\u00e7esinde meydana geldi. Anne Zeynep Kele\u015fo\u011flu, 10 ya\u015f\u0131ndaki o\u011flu Necmi Talha Kele\u015fo\u011flu`nu bo\u011farak \u00f6ld\u00fcrd\u00fckten sonra Karasu \u0130l\u00e7e Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc`ne giderek teslim oldu.\r\n\r\n,Olay sonras\u0131nda Sakarya Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131 soru\u015fturma ba\u015flatt\u0131.\r\n\r\n,Soru\u015fturma kapsam\u0131nda tutuklu bulunan Zeynep Kele\u015fo\u011flu i\u00e7in `\u00c7ocu\u011fu Kasten \u00d6ld\u00fcrme` ve `Kendini Savunamayacak Yak\u0131n Akrabay\u0131 Tasarlayarak \u00d6ld\u00fcrme` su\u00e7lamas\u0131yla 4 sayfal\u0131k iddianame haz\u0131rland\u0131.\r\n\r\n,Sakarya Adliyesi 6. A\u011f\u0131r Ceza Mahkemesi taraf\u0131ndan kabul edilen iddianamede, a\u011f\u0131rla\u015ft\u0131r\u0131lm\u0131\u015f m\u00fcebbetle yarg\u0131lanacak san\u0131k Zeynep Kele\u015fo\u011flu 3 Temmuz`da hakim kar\u015f\u0131s\u0131na \u00e7\u0131kacak.\r\n\r\n,Baba \u0130brahim Kele\u015fo\u011flu`nun m\u00fc\u015fteki olarak olarak yer ald\u0131\u011f\u0131 iddianamede, 22 Kas\u0131m`da Zeynep Kele\u015fo\u011flu`nun, Karasu \u0130l\u00e7e Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc`ne giderek o\u011flunu bo\u011farak \u00f6ld\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc s\u00f6ylemesi \u00fczerine polis memurlar\u0131n\u0131n \u015f\u00fcphelinin evine gitti\u011fi ve Necmi Talha`n\u0131n yatak odas\u0131nda cans\u0131z bir \u015fekilde yatar vaziyette bulundu\u011fu anlat\u0131ld\u0131.