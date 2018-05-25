Karısı ve kaynanasından dayak yedi, çocuklarını bile göremiyor

K\u0131l\u0131\u00e7 ald\u0131\u011f\u0131 tehditler ve \u015fiddet y\u00fcz\u00fcnden hem e\u015finden hem de kay\u0131nvalidesinden \u015fikayet\u00e7i oldu. Savc\u0131l\u0131\u011fa giden K\u0131l\u0131\u00e7'a polis korumas\u0131 verildi. E\u015fi hakk\u0131nda uzakla\u015ft\u0131rma karar\u0131 \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,K\u0131l\u0131\u00e7'\u0131n iddias\u0131na g\u00f6re; hem e\u015finden hem de kay\u0131nvalidesinden \u015fiddet g\u00f6rd\u00fc. Bu y\u00fczden bo\u015fanma karar\u0131 ald\u0131 ancak \u00e7ocuklar\u0131n\u0131 g\u00f6rmek istedi\u011fi her an dayak yemeye devam etti.,\u0130stanbul Gaziosmanpa\u015fa'da ya\u015fayan 35 ya\u015f\u0131ndaki Sinan K\u0131l\u0131\u00e7, 10 y\u0131l \u00f6nce e\u015fiyle severek evlendi. \u00c7iftin 2 \u00e7ocu\u011fu oldu ancak e\u015finin ailesi ili\u015fkilerine m\u00fcdahale etmeye ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n,Ancak iddias\u0131na g\u00f6re \u00e7ocuklar\u0131n\u0131 her g\u00f6rmeye gitti\u011finde yine \u015fiddete maruz kal\u0131yor. K\u0131l\u0131\u00e7 Kanal D Haber mikrofonlar\u0131na isyan\u0131n\u0131 dile getirdi. \r\n,\u00c7ocuklar\u0131n\u0131 g\u00f6rmek i\u00e7in polis e\u015fli\u011finde evine giden baba yine dayak yedi. Aileyi bo\u015fanma a\u015famas\u0131na getiren de bu \u015fiddet oldu.\r\n,Bir kafede garson olarak \u00e7al\u0131\u015fan 35 ya\u015f\u0131ndaki Sinan K\u0131l\u0131\u00e7 kar\u0131s\u0131ndan ve kaynanas\u0131ndan yedi\u011fi dayaklar nedeniyle bo\u015fanmaya karar verdi.