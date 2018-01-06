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Karısını ve karısının erkek arkadaşını öldürdü
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50 yaşındaki kadın 27 yaşındaki erkek arkadaşı ile birlikte öldürülmüştü, olayın detayları kan dondurdu.
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