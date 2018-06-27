Karısının başka bir erkekle mesajlaştığını gördü... Sonrası korkunç!

Edirne'de k\u0131skan\u00e7l\u0131k krizi kanl\u0131 bitti.,Fabrika i\u015f\u00e7isi Erkan S. (38), e\u015finin cep telefonunda ba\u015fkas\u0131yla mesajla\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6rd\u00fc.,G\u00f6z\u00fc d\u00f6nen adam 2 \u00e7ocuk annesi olan e\u015fi Melek S. ile bu sebeple tart\u0131\u015ft\u0131. 15 y\u0131ll\u0131k evli \u00e7ift aras\u0131nda gece saat 02.00 s\u0131ralar\u0131nda ayn\u0131 sebepten tekrar tart\u0131\u015fma \u00e7\u0131kt\u0131. , Eve gelen polis ve sa\u011fl\u0131k ekipleri, yapt\u0131\u011f\u0131 incelemede Melek S.'nin ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirdi\u011fini belirledi. Katil zanl\u0131s\u0131 Erkan S., evde polis ekiplerince g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131.,Cani koca emniyetteki ifadesinde ise "K\u0131skand\u0131\u011f\u0131m i\u00e7in tart\u0131\u015fma ya\u015fand\u0131. Tart\u0131\u015fma s\u0131ras\u0131nda b\u0131\u00e7akla \u00f6ld\u00fcrd\u00fcm" dedi.,Erkan S., tart\u0131\u015fma s\u0131ras\u0131nda e\u015fi Melek'i tam 88 defa b\u0131\u00e7aklad\u0131. Kom\u015fular \u00e7\u0131\u011fl\u0131klar\u0131 \u00fczerine polis ekiplerine haber verdi.