Karius'un ünlü Türk fenomene attığı mesaj sosyal medyayı salladı

Twitter fenomeni Melis Ay\u00e7a, Be\u015fikta\u015f'\u0131n yeni transferi Loris Karius'dan gelen mesaj\u0131 sosyal medyada payla\u015ft\u0131. ,Twitter'\u0131 sallayan payla\u015f\u0131mda Melis Ay\u00e7a "K\u0131zlar \u00fczg\u00fcn\u00fcm sizi \u00fczd\u00fcm ama pi\u015fman de\u011filim" ifadelerini kulland\u0131. ,Karius'un transferi konu\u015fulmaya ba\u015flad\u0131\u011f\u0131ndan beri sadece yetenekleri de\u011fil yak\u0131\u015f\u0131kl\u0131l\u0131\u011f\u0131yla da ilgileri \u00fczerine toplam\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Be\u015fikta\u015f'\u0131n yeni transferi Loris Karius d\u0131\u015f g\u00f6r\u00fcn\u00fc\u015f\u00fcyle \u00e7ok ilgi \u00e7ekmi\u015fti. \u0130\u015fte o tweet... ,Ay\u00e7a yapt\u0131\u011f\u0131 ilk payla\u015f\u0131mda "K\u0131zlar \u00fczg\u00fcn\u00fcm sizi \u00fczd\u00fcm ama pi\u015fman de\u011filim" ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n,Yak\u0131\u015f\u0131kl\u0131 kalecinin Twitter fenomeni Melis Ay\u00e7a'ya att\u0131\u011f\u0131 "Merhaba, nas\u0131ls\u0131n" mesaj\u0131 sosyal medyada \u00e7ok konu\u015fuldu. ,Melis Ay\u00e7a \u00fcnl\u00fc kalecinin mesaj\u0131na "Merhaba" diyerek cevap verdi ve bu mesaj\u0131 da sosyal medya hesab\u0131nda payla\u015ft\u0131. Yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131mda "Bir hey de bizden" ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n,Me\u015fhur \u015fark\u0131c\u0131 Demet Akal\u0131n da bu payla\u015f\u0131mlara "Yak\u0131\u015f\u0131r" diyerek yorum yapt\u0131.\r\n\r\n,Twitter fenomeni Melis Ay\u00e7a, Be\u015fikta\u015f'\u0131n yak\u0131\u015f\u0131kl\u0131l\u0131\u011f\u0131yla g\u00fcndeme bomba gibi d\u00fc\u015fen transferi Loris Karius taraf\u0131ndan ald\u0131\u011f\u0131 mesaj\u0131 sosyal medyada payla\u015ft\u0131.\r\n