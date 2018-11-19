Karma sistem kalkıyor! Maaşlar yükselecek

T\u00fcrkiye'de emekli maa\u015f\u0131 hesab\u0131nda 3 ayr\u0131 form\u00fcl bulunuyor. En y\u00fcksek ayl\u0131k ba\u011flama oran\u0131 2000 y\u0131l\u0131na kadar olan \u00e7al\u0131\u015fmalar i\u00e7in uygulan\u0131yor. ,Onu, 2000- Eyl\u00fcl 2008 aras\u0131 izliyor. En d\u00fc\u015f\u00fck ayl\u0131k ba\u011flama oran\u0131 ise Ekim 2008'den sonras\u0131 i\u00e7in uygulan\u0131yor. ,Ekim 2008 sonras\u0131nda sigortal\u0131l\u0131k s\u00fcresi uzad\u0131k\u00e7a, \u00f6zellikle asgari \u00fccret \u00fczerinden prim \u00f6deyenlerin ba\u011flanacak maa\u015f\u0131nda d\u00fc\u015f\u00fc\u015f ya\u015fan\u0131yor. \r\n,\u015eimdi bu karma emekli ayl\u0131\u011f\u0131 hesaplanma sistemi yerine b\u00fct\u00fcn d\u00f6nemleri kapsayan tek bir emekli ayl\u0131\u011f\u0131 hesaplanma sisteminin getirilmesi g\u00fcndemde. \r\n, \r\nMilyonlarca ki\u015finin bekledi\u011fi d\u00fczenleme hayata ge\u00e7irilirse, halen \u00e7al\u0131\u015fanlara emekli olurken ba\u011flanacak maa\u015f y\u00fckselecek. 2000 y\u0131l\u0131 \u00f6ncesinde emekli olanlarda en d\u00fc\u015f\u00fck SSK emekli ayl\u0131\u011f\u0131 bin 389 lira seviyesinde bulunuyor., 2000 y\u0131l\u0131 ve sonras\u0131nda emekli olanlarda ise en d\u00fc\u015f\u00fck maa\u015f 860 lira. Tek hesaplama sistemiyle bu tablo de\u011fi\u015fecek. , \r\nEmekliler ayr\u0131ca kuruma g\u00f6re farkl\u0131 zam sisteminin de sona ermesini istiyor. SSK ve Ba\u011f-Kur emeklilerine ba\u015fka, memur emeklilerine ba\u015fka zam yap\u0131lmas\u0131 uygulamas\u0131na son verilmesi talepleri var. ,Enflasyona endeksli zam alan SSK ve Ba\u011f- Kur emeklileri, memur emeklileriyle e\u015fit zam istiyor, t\u00fcm emeklilerin zamlar\u0131n\u0131n toplu s\u00f6zle\u015fmeyle belirlenmesi beklentisini ta\u015f\u0131yor. , \r\n\u00dc\u00e7 farkl\u0131 hesab\u0131n ortaya \u00e7\u0131kard\u0131\u011f\u0131 durumu anlamak i\u00e7in taban maa\u015flardaki farka bakmak yeterli. ,Bu ayl\u0131k 2000-2008 aras\u0131 i\u00e7in bin 165 lira, 2008 sonras\u0131 i\u00e7in 936 lira. 9000 g\u00fcn prim \u00f6deyen Ba\u011f-Kur\u2019lunun taban maa\u015f\u0131 ise bin 330 lira. , \r\nEmekliler, 550 liray\u0131 a\u015fan maa\u015f fark\u0131n\u0131n kapat\u0131lmas\u0131 \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131nda bulundu. Bir milyondan fazla \u00fcyesi olan Emekliler Derne\u011fi\u2019nin Ba\u015fkan\u0131 Kaz\u0131m Erg\u00fcn, sorunun \u00e7\u00f6z\u00fcm\u00fc i\u00e7in \u015f\u00f6yle bir \u00f6neri getirdi: ,\u201cMesela 2000 sonras\u0131 emekli olanlar\u0131n alt s\u0131n\u0131r ayl\u0131k ba\u011flama oran\u0131 y\u00fczde 35\u2019ten y\u00fczde 60\u2019a y\u00fckseltilirse, g\u00fcncellenme katsay\u0131s\u0131 olarak b\u00fcy\u00fcme oran\u0131n\u0131n da y\u00fczde 100\u2019\u00fc dikkate al\u0131n\u0131rsa, emekli ayl\u0131klar\u0131nda yakla\u015f\u0131k 300 liral\u0131k art\u0131\u015f olur.\u201d (G\u00fcne\u015f),Taban maa\u015f emeklili\u011fi hak edenlere ba\u011flanan en d\u00fc\u015f\u00fck maa\u015f demek. 2000\u2019den \u00f6nce emekli olan SSK\u2019l\u0131n\u0131n en d\u00fc\u015f\u00fck ayl\u0131\u011f\u0131 bin 485 lira. ,2008 sonras\u0131nda \u00e7al\u0131\u015f\u0131lan d\u00f6nem uzad\u0131k\u00e7a maa\u015f d\u00fc\u015fmeyecek. 2000 \u00f6ncesi ve sonras\u0131 aras\u0131ndaki makas kapanacak.