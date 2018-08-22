Karnındaki bebeğiyle can verdi..

Edinilen bilgiye g\u00f6re, Bursa\u2019n\u0131n \u0130neg\u00f6l il\u00e7esi Yeniy\u00f6r\u00fck Mahallesi\u2019nde ikamet eden Samet Y\u0131lmaz (28) ve G\u00fclay Y\u0131lmaz (23) Kurban Bayram\u0131\u2019n\u0131n 2. g\u00fcn\u00fc akraba ziyareti i\u00e7in yola \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n,G\u00fcn\u00fcn en ac\u0131 haberi Bursa'dan geldi...,Kozluca Yolu Ak p\u0131nar Caddesi \u00fczerindeki viraja geldiklerinde Samet Y\u0131lmaz, kulland\u0131\u011f\u0131 16 JEG 11 plakal\u0131 otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti.\r\n,Gen\u00e7 kad\u0131n feci kazada karn\u0131ndaki bebekle can verdi!,K\u0131sa s\u00fcrede olay yerine gelen itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri, yaral\u0131lar\u0131 arabadan \u00e7\u0131kard\u0131.\r\n,Yol kenar\u0131ndaki elektrik dire\u011fine \u00e7arparak duran otomobil hurdaya d\u00f6nd\u00fc.\r\n,A\u011f\u0131r yaralanan kar\u0131 koca, \u0130neg\u00f6l Devlet Hastanesine kald\u0131r\u0131ld\u0131. G\u00fclay Y\u0131lmaz, yap\u0131lan t\u00fcm m\u00fcdahalelere ra\u011fmen karn\u0131ndaki 7 ayl\u0131k bebe\u011fi ile birlikte hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n,Otomobil s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc Samet Y\u0131lmaz\u2019\u0131n ise durumunun a\u011f\u0131r oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi. Polis ekiplerinin kazayla ilgili tahkikat\u0131 devam ediyor. Salih Bak\u0131c\u0131\r\n