Karpuzun içinden çıkana inanamayacaksınız!

Narkotik madde arama k\u00f6pe\u011fi Alfa\u2019n\u0131n da kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 aramada, arac\u0131n dorsesinde y\u00fckl\u00fc karpuzlar\u0131n i\u00e7erisine zulalanm\u0131\u015f 126 paket halinde toplam 65 kilo 750 gram eroin ele ge\u00e7irildi.,1 Ocak - 30 Nisan 2018 tarihleri aras\u0131nda yap\u0131lan 61 operasyonda ise toplam 1 ton 856 kilo 263 gram eroin maddesi ele ge\u00e7irildi. \r\n\r\n,.,Olayla ilgili 2 \u015f\u00fcpheli \u015fah\u0131s g\u00f6zalt\u0131na al\u0131n\u0131rken, soru\u015fturma \u00e7ok y\u00f6nl\u00fc devam etti\u011fi bildirildi. ,Van Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, Narkotik Su\u00e7larla M\u00fccadele \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekiplerince Geva\u015f karayolu \u00fczerinde \u015f\u00fcphe \u00fczerine \u00e7ekici ve dorsesinde arama yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 belirtildi. ,Karpuzun i\u00e7inden \u00e7\u0131kana inanamayacaks\u0131n\u0131z!\r\n