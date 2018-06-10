Kars'ta bulundu! Görenler inanamadı...

Kars'ta, vatanda\u015flarca merada bulunan 2 kiloluk dev \u00e7ay\u0131r mantar\u0131 ilgi \u00e7ekti.\r\n,Kent merkezine ba\u011fl\u0131 Bulan\u0131k k\u00f6y\u00fc yak\u0131nlar\u0131ndaki Yahni Da\u011f\u0131 eteklerinde mantar toplayanlar, bu mantarlar\u0131 iftar men\u00fclerine de dahil ediyor.\r\n,Vatanda\u015flarca Yahni Da\u011f\u0131'nda bulunan 2 kilo a\u011f\u0131rl\u0131\u011f\u0131ndaki dev \u00e7ay\u0131r mantar\u0131 ilgi \u00e7ekti.\r\n,Kars Milli E\u011fitim \u015eube M\u00fcd\u00fcr\u00fc Osman Urlun\u00e7, AA muhabirine yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, "Yahni Da\u011f\u0131, Ebul Hasan Harakani Hazretleri'nin \u015fehit oldu\u011fu da\u011fd\u0131r. Arkada\u015flar bug\u00fcn orada gezerken yakla\u015f\u0131k 20-30 tane b\u00fcy\u00fck mantar bulmu\u015flar." dedi.\r\n,Urlun\u00e7, kendisine hediye edilen bir mantar\u0131 ise iftarda yiyece\u011fini belirterek "\u0130lk defa bu kadar iri mantarla kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131m. Topraklar\u0131m\u0131z verimli. Yakla\u015f\u0131k 2 kiloya yak\u0131n, taze ve hi\u00e7 bozulmam\u0131\u015f bir mantar. Bu mantar 4-5 ki\u015filik aileye yeter." diye konu\u015ftu.