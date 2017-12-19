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Kars'ta Hidro Elektrik Santrali Barajı dondu
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Kars'ta Hidro Elektrik Santrali Barajı dondu
Hava sıcaklığının geceleri eksi 20 dereceye kadar düştüğü Kars’ta, Hidro Elektrik Santrali Barajı dondu.
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