Kars'tan feci haber

Sar\u0131kam\u0131\u015f il\u00e7esindeki baraj \u015fantiyesinde \u00e7al\u0131\u015fan i\u015f\u00e7iler yedikleri tavu\u011fun ard\u0131ndan g\u0131da zehirlenmesi \u015f\u00fcphesiyle hastanelik oldu. ,Kars Harakani Devlet Hastanesine kald\u0131r\u0131lan bir i\u015f\u00e7i ile \u015fantiyede odas\u0131nda bulunan bir i\u015f\u00e7i hayat\u0131n\u0131 kaybetti. 2 i\u015f\u00e7inin hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi g\u0131da zehirlenmesiyle ilgili tahkikat ba\u015flat\u0131l\u0131rken zehirlenen 200\u2019e yak\u0131n i\u015f\u00e7i de Erzurum B\u00f6lge E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesinde tedavi alt\u0131na al\u0131nd\u0131. \r\n,Hastanede tedavi g\u00f6r\u00fcp taburcu olan i\u015f\u00e7iler, "Birka\u00e7 g\u00fcnd\u00fcr bu zehirlenme hadisesi ba\u015f g\u00f6sterdi. \u00d6nceki g\u00fcn iftarda daha sonra sahurda yedi\u011fimiz tavuktan zehirlendi\u011fimiz anla\u015f\u0131ld\u0131" dedi. \r\n\r\n,Kars'tan feci bir haber geldi.,2 ki\u015fi \u00f6ld\u00fc, 200 ki\u015fi yaraland\u0131