Kars ve Erzincan'da dolu yağınca iki şehir de beyaza büründü

Kars'\u0131n Sar\u0131kam\u0131\u015f il\u00e7esinde \u00f6\u011fleden sonra aniden ba\u015flayan ve bir anda etkisini art\u0131ran sa\u011fanak ve dolu yakla\u015f\u0131k 20 dakika s\u00fcrd\u00fc. ,Dolu ve sa\u011fanak Erzincan'\u0131n Refahiye il\u00e7esinde de etkili oldu.,Kars ve Erzincan'da sa\u011fanak ve dolu hayat\u0131 olumsuz etkiledi. Kars'\u0131n Sar\u0131kam\u0131\u015f il\u00e7esi beyaza b\u00fcr\u00fcnd\u00fc. ,Vatanda\u015flar\u0131n haz\u0131rl\u0131ks\u0131z yakaland\u0131\u011f\u0131 ya\u011f\u0131\u015f nedeniyle yollarda su birikintileri olu\u015ftu. ,Baz\u0131 ara\u00e7lar yollarda ilerlemekte g\u00fc\u00e7l\u00fck \u00e7ekti, \u00e7ok say\u0131da vatanda\u015f da dolunun zarar vermemesi i\u00e7in ara\u00e7lar\u0131n\u0131n \u00fczerini \u00f6rtt\u00fc.\r\n\r\n,Vatanda\u015flara zor anlar ya\u015fatan dolu sebebiyle il\u00e7e beyaz \u00f6rt\u00fcyle kapland\u0131. ,\u0130l\u00e7edeki Karayollar\u0131 Bak\u0131m \u015eefli\u011fi bah\u00e7esine dolan dolular, i\u015f\u00e7ilerce k\u00fcreklerle temizlendi.\r\n \r\n,\u0130l\u00e7e sakinlerinden Ercan Cihangir, gazetecilere yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, yakla\u015f\u0131k bir ayd\u0131r havalar\u0131n ya\u011f\u0131\u015fl\u0131 ge\u00e7ti\u011fini belirterek, \u201cSon g\u00fcnlerde a\u015f\u0131r\u0131 ya\u011f\u0131\u015f oluyor. ,Arabalar\u0131m\u0131z\u0131 doludan korumak i\u00e7in \u00fczerine bez \u00f6rt\u00fc serdik." dedi.\r\n,Mehmet \u00d6zt\u00fcrk ise "Hava aniden karard\u0131, \u00f6nce ya\u011fmur ard\u0131ndan dolu ya\u011farak haziran ay\u0131n\u0131n ilk g\u00fcn\u00fc bize s\u00fcrpriz yapt\u0131." diye konu\u015ftu.\r\n \r\n,Sa\u011fanak ve dolu, Erzincan'\u0131n Refahiye il\u00e7esinde de etkisini g\u00f6sterdi.Yollarda su birikintilerinin olu\u015fmas\u0131na sebep olan ya\u011f\u0131\u015f s\u0131ras\u0131nda g\u00f6r\u00fc\u015f mesafesinin d\u00fc\u015fmesi ve yolun kayganla\u015fmas\u0131 y\u00fcz\u00fcnden Erzincan-Sivas karayolu Refahiye il\u00e7esi Kova mevkisinde baz\u0131 s\u00fcr\u00fcc\u00fcler hasarl\u0131 trafik kazalar\u0131na kar\u0131\u015ft\u0131.\r\n \r\n,Dolu sebebiyle s\u00f6z konusu b\u00f6lge beyaza b\u00fcr\u00fcnd\u00fc.Trafik ekiplerinin yollarda tedbir ald\u0131\u011f\u0131 her iki kentte, ya\u011f\u0131\u015f\u0131n aral\u0131klarla devam etti\u011fi belirtildi.