Kartal'ın 10 numarası için Everton'dan bomba bir teklif geldi

T\u00fcrkiye gazetesinden Murad Tamer'in aktard\u0131\u011f\u0131na g\u00f6re O\u011fuzhan \u00d6zyakup\u2019u transfer etmek i\u00e7in bast\u0131rd\u0131k\u00e7a bast\u0131ran Everton\u2019dan gelen yeni teklif kul\u00fcpte bomba etkisi yapt\u0131. \r\n,Ge\u00e7ti\u011fimiz sezonun devre aras\u0131ndan Cenk Tosun\u2019u transfer eden \u0130ngiliz ekibi, bir s\u00fcre \u00f6nce Be\u015fikta\u015f\u2019a O\u011fuzhan i\u00e7in Davy Klaassen + 2 milyon avroluk teklif yapm\u0131\u015ft\u0131. Taraflar transferde anla\u015fmak \u00fczereyken Hollandal\u0131 y\u0131ld\u0131z T\u00fcrkiye\u2019ye gitmeyi d\u00fc\u015f\u00fcnmedi\u011fini, kariyerini Premier Lig\u2019de s\u00fcrd\u00fcrmek istedi\u011fini s\u00f6ylemi\u015fti. Bunun \u00fczerine Everton\u2019dan gelen yeni teklif daha cazip oldu. \r\n,Liverpool \u015fehrinin tak\u0131m\u0131, O\u011fuzhan \u00d6zyakup\u2019a kar\u015f\u0131l\u0131k Yannick Bolasie\u2019yi \u00f6nerdi. \u0130ki sezon \u00f6nce Crystal Palace\u2019tan 29 milyon avro kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda transfer edilen ve stili Galatasarayl\u0131 Gomis\u2019e benzeyen Kongolu golc\u00fcn\u00fcn de Be\u015fikta\u015f\u2019a gelmeye s\u0131cak bakt\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi. \r\n,Cenk transferinden sonra ili\u015fkileri artan iki kul\u00fcb\u00fcn anla\u015fmaya yak\u0131n oldu\u011fu gelen bilgiler aras\u0131nda. O\u011fuzhan\u2019\u0131n da \u0130ngiltere\u2019ye gitmek istemesi sebebiyle transferin k\u0131sa s\u00fcre i\u00e7inde ger\u00e7ekle\u015fmesi bekleniyor. Transferin \u00f6n\u00fcndeki tek p\u00fcr\u00fcz ise Bolasie\u2019nin y\u0131ll\u0131k \u00fccreti. Kongolu y\u0131ld\u0131z\u0131n Be\u015fikta\u015f\u2019tan istedi\u011fi rakam\u0131 siyah-beyazl\u0131lar\u0131n a\u015fa\u011f\u0131 \u00e7ekmeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi. ,Dev takas ger\u00e7ekle\u015fse bile Burak transferinin etkilenmeyece\u011fi belirtildi. Y\u00f6netim, Bolasie\u2019ye bonservis bedeli \u00f6demeyecek olmas\u0131ndan dolay\u0131 Burak Y\u0131lmaz\u2019\u0131 da kadroya katabilecek. \u00d6te yandan UEFA \u015eampiyonlar Ligi\u2019nde Bayern M\u00fcnih\u2019i a\u011f\u0131rlad\u0131\u011f\u0131 ma\u00e7taki ihlaller sebebiyle Be\u015fikta\u015f\u2019a 34 bin avro para cezas\u0131 verildi. \r\n,Everton\u2019un takasta kullanmak istedi\u011fi Yannick Bolasie, \u0130ngiltere Premier Lig\u2019in en h\u0131zl\u0131 ve g\u00fc\u00e7l\u00fc oyuncular\u0131 aras\u0131nda g\u00f6steriliyor. Kanatlarda da oynayabilen 29 ya\u015f\u0131ndaki Kongolu forvet, 630 bin avroya transfer oldu\u011fu Crystal Palace\u2019ta g\u00f6sterdi\u011fi ba\u015far\u0131l\u0131 performans\u0131n ard\u0131ndan 29 milyon avro kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda Everton\u2019a gitmi\u015fti. Ancak b\u00fcy\u00fck bir \u015fanss\u0131zl\u0131k ya\u015fad\u0131 ve sezona iyi ba\u015flamas\u0131na ra\u011fmen \u00f6n \u00e7apraz ba\u011f\u0131n\u0131n y\u0131rt\u0131lmas\u0131yla tam bir sene formas\u0131ndan uzak kald\u0131. Ge\u00e7ti\u011fimiz sezonun yar\u0131s\u0131nda tak\u0131ma d\u00f6nen Bolasie eski formuna ula\u015fmakta zorlan\u0131nca 16 ma\u00e7ta 1 gol atabildi. ,Sa\u011f bek arayan Be\u015fikta\u015f, \u0130svi\u00e7re ekibi Basel ile 1 y\u0131l daha s\u00f6zle\u015fmesi bulunan Michael Lang\u2019i transfer etmek istiyor. Bir hafta \u00f6nce serbest durumdaki Daniel Opare ile anla\u015fan, Lyon\u2019dan Rafael Da Silva i\u00e7in giri\u015fimde bulunan siyah-beyazl\u0131lar, Basel ile yap\u0131lan temaslar\u0131n sonucuna g\u00f6re karar\u0131n\u0131 verecek.