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Kartepe'de yeterli kar olmayınca pistler kapatıldı
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Kartepe Kayak Merkezi'nde pistler yeterli oranda kar olmadığı için kapatıldı.
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