Karttaki banka komisyonu da tüketiciye yük

Kredi kart\u0131 kullananlar dikkat!,T\u00fcketiciyi Koruma Derne\u011fi Genel Ba\u015fkan\u0131 Aziz Ko\u00e7al'dan \u00e7ok \u00f6nemli bir uyar\u0131 geldi.,Konuyla ilgili \u00f6nemli uyar\u0131larda bulunan T\u00fcketiciyi Koruma Derne\u011fi Genel Ba\u015fkan\u0131 Aziz Ko\u00e7al \u201cHi\u00e7bir i\u015f yerinin bankaya \u00f6dedi\u011fi komisyonu t\u00fcketiciye y\u00fckleme hakk\u0131 yoktur. ,Kanunlar, bunu yapan firmalara cezai sorumluluk y\u00fckl\u00fcyor. , T\u00fcketiciler dikkatli olsun, bu t\u00fcr bir al\u0131\u015fveri\u015fe maruz kalm\u0131\u015fsalar, hakem heyetlerine ba\u015fvurarak fark\u0131 talep edebilirler. ,Ayr\u0131ca \u00fcye i\u015f yerini, gerekli i\u015flemlerin yap\u0131lmas\u0131 i\u00e7in \u015fik\u00e2yet edebilirler., T\u00fcketiciler, detayl\u0131 bilgiyi derneklerimizden alabilirler\u201d dedi.,