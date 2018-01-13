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Kaş'ta bir akaryakıt istasyonuna yıldırım düştü
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Fotoğraflar Antalya'dan geldi. Akar yakıt istasyonundaki bu manzaranın sebebi ise kan dondurdu.
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