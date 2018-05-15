Kasımpaşa, Trezeguet'nin bonservisini resmen aldı

Kas\u0131mpa\u015fa, sezon ba\u015f\u0131nda Bel\u00e7ika'n\u0131n Anderlecht tak\u0131m\u0131ndan kiral\u0131k olarak kadrosuna katt\u0131\u011f\u0131 Mahmoud Ahmed \u0130brahim Hassan'\u0131n (Trezeguet), bonservisini sat\u0131n ald\u0131.\r\n\r\n,Kul\u00fcb\u00fcn ba\u015fkan vekili Hasan Hilmi \u00d6ks\u00fcz, AA muhabirine yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, 23 ya\u015f\u0131ndaki M\u0131s\u0131rl\u0131 futbolcunun 2 milyon avro olan opsiyon hakk\u0131n\u0131 kulland\u0131klar\u0131n\u0131 belirterek, Trezeguet ile 2 y\u0131ll\u0131k s\u00f6zle\u015fme imzalad\u0131klar\u0131n\u0131 ifade etti.\r\n\r\n,\u00d6ks\u00fcz, ayr\u0131ca, Veysel Sar\u0131 ve David Pavelka ile 3 y\u0131ll\u0131\u011f\u0131na anla\u015ft\u0131klar\u0131n\u0131, iki oyuncuyla da bug\u00fcn s\u00f6zle\u015fme imzalanaca\u011f\u0131n\u0131 aktard\u0131.,Sezon bitmeden ilk transfer haberi geldi...