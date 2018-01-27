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15 Temmuz Destanı
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EKONOMİ
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Kasımpaşa Tüneli açılış töreni gerçekleşti
GÜNDEM
-
Sınırda mevzi kazan teröristler tank atışıyla vuruldu
YAŞAM
-
Uludağ eksi 18'i gördü
DÜNYA
-
Kabil'de patlama: 20 ölü, 110 yaralı
POLİTİKA
-
Erdoğan’dan Ekrem Öztürk’e tebrik telgrafı
YAŞAM
-
450 bin TL değerinde Bitcoin server’i çaldılar
DÜNYA
-
ABD'den Türkiye açıklaması
DÜNYA
-
Berlin'deki PKK yandaşları neye uğradıklarını şaşırdı!
SPOR
-
Fenerbahçe'nin borcu 311 milyon TL
SPOR
-
Alanyaspor Bursaspor Maçı CANLI (Alanya Bursa Maçı şifresiz mi?)
YAŞAM
-
Dükkanları kurşunlanan esnaf isyan etti!
GÜNDEM
-
TSK ve ÖSO, Afrin'de Ali Bekki köyünü ele geçirdi
EKONOMİ
-
Emekli maaşları artacak
GÜNDEM
-
6 milyon lira değerinde 'kobra zehiri' ile yakalandılar
YAŞAM
-
Beyoğlu’nda korkutan yangın!
EKONOMİ
-
Kasımpaşa Tüneli açılıyor
YAŞAM
-
Yatak odasını fotoğraf stüdyosuna çevirdi!
YAŞAM
-
Takla atan araçta 8 kişi yaralandı
POLİTİKA
-
ABD teyit etti: PYD'ye silah verilmeyecek
GÜNDEM
-
Mehmetçik zorlu hava şartları rağmen ara vermiyor
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Ramazan
Kasımpaşa Tüneli açılıyor
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İstanbul trafiğine önemli bir soluk kazandıracak olan Kasımpaşa - Hasköy Tüneli bugün hizmete açılıyor.
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