Kassam Tugayları'ndan 'teyakkuza geçin' talimatı

Hamas'\u0131n asker\u00ee kanad\u0131 \u0130zzeddin el-Kassam Tugaylar\u0131, t\u00fcm askerlerine teyakkuza ge\u00e7me talimat\u0131 verdi.\r\n\r\n,Kassam Tugaylar\u0131 taraf\u0131ndan yap\u0131lan yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamada, askeri g\u00fc\u00e7lerin haz\u0131rl\u0131k halinin azami d\u00fczeye y\u00fckseltildi\u011fi ve Tugaylara ba\u011fl\u0131 t\u00fcm askeri unsurlara teyakkuza ge\u00e7me talimat\u0131 verildi\u011fi belirtildi.\r\n,A\u00e7\u0131klamada ayr\u0131ca, "D\u00fc\u015fman (\u0130srail) her g\u00fcn halk\u0131m\u0131za ve g\u00fc\u00e7lerimize kar\u015f\u0131 i\u015fledi\u011fi su\u00e7lar\u0131n bedelini a\u011f\u0131r \u00f6deyece\u011fini bilmelidir." ifadesine yer verildi.\r\n \r\n,Gazze'deki Filistin Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131, \u0130srail'in Gazze'nin do\u011fusuna top at\u0131\u015f\u0131yla d\u00fczenledi\u011fi sald\u0131r\u0131da 3 Filistinlinin \u015fehit oldu\u011funu a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131.\r\n \r\n \r\n,\u0130\u015fgalci \u0130srail ordu s\u00f6zc\u00fcl\u00fc\u011f\u00fcnden yap\u0131lan yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamada, s\u0131n\u0131rda bir \u0130srail askerinin Gazze'den a\u00e7\u0131ld\u0131\u011f\u0131 iddia edilen keskin ni\u015fanc\u0131 ate\u015fiyle yaraland\u0131\u011f\u0131, bunun \u00fczerine \u0130srail ordusunun top at\u0131\u015f\u0131yla Hamas'\u0131n askeri kanad\u0131 \u0130zzeddin el-Kassam Tugaylar\u0131'na ait 7 askeri hedefi vurdu\u011fu ifade edilmi\u015fti.\r\n,Hamas ve \u0130slami Kud\u00fcs Seriyyeleri de daha \u00f6nceki a\u00e7\u0131klamalar\u0131nda, \u0130srail'in Gazze'ye y\u00f6nelik sald\u0131r\u0131lar\u0131n\u0131n cevaps\u0131z kalmayaca\u011f\u0131n\u0131 duyurmu\u015ftu.