Kastamonu'da dehşet! Üstünü örtüp sabaha kadar bekledi...

Korkun\u00e7 olay, Kastamonu'nun Ara\u00e7 il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Ye\u015filova k\u00f6y\u00fcnde meydana geldi. \r\n,\u0130ddiaya g\u00f6re, birlikte ya\u015fayan 4 \u00e7ocuk annesi P\u0131nar \u00c7elik (38) ve Gencay G. sahur vakti bilinmeyen bir nedenle tart\u0131\u015fmaya ba\u015flad\u0131. \r\n,Tart\u0131\u015fma s\u0131ras\u0131nda Gencay G., b\u0131\u00e7akla P\u0131nar \u00c7elik'i bo\u011faz\u0131n\u0131 keserek \u00f6ld\u00fcrd\u00fc. \r\n,P\u0131nar \u00c7elik\u2019in cenazesi savc\u0131n\u0131n yapt\u0131\u011f\u0131 inceleme sonras\u0131 Ara\u00e7 Devlet Hastanesi morguna kald\u0131r\u0131ld\u0131.\r\n,Gencay G., olay\u0131n ard\u0131ndan P\u0131nar \u00c7elik\u2019in \u00fczerini \u00f6rterek sabah olmas\u0131n\u0131 bekledi ve sabah saatlerinde jandarma karakoluna giderek teslim oldu. \r\n