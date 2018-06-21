Kastamonu'da otomobil koyun sürüsüne çarptı: 22 koyun telef oldu

Kastamonu-Daday karayolu Suba\u015f\u0131 K\u00f6y\u00fcnde yolun kar\u015f\u0131s\u0131na ge\u00e7meye \u00e7al\u0131\u015fan koyun s\u00fcr\u00fcs\u00fcne otomobil \u00e7arpt\u0131. ,Edinilen bilgiye g\u00f6re, Kastamonu-Daday Karayolu Suba\u015f\u0131 K\u00f6y\u00fcnde Soner T.\u2019ye ait koyun s\u00fcr\u00fcs\u00fc, yolun kar\u015f\u0131s\u0131na ge\u00e7meye \u00e7al\u0131\u015f\u0131rken Semih K\u00f6se idaresindeki 37 BB 781 plakal\u0131 otomobil \u00e7arpt\u0131. ,Kazada 22 koyun telef olurken, yaralanan ise olmad\u0131. ,Telef olan koyunlar, \u015farampole ve yola savruldu. \u0130hbar sonras\u0131 olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. ,Jandarma ekiplerinin incelemesinin ard\u0131ndan telef olan koyunlar, g\u00fcvenlik \u00f6nlemleri aras\u0131nda yoldan kald\u0131r\u0131ld\u0131.