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Kastamonu'da yılan paniği!
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Kastamonu kent merkezi ve ilçelerinde son günlerde sıkça yılan görmeye başlayan yılanlar halktı tedirgin etti. İtfaiye ekipleri yapılan ihbarların ardından yılan toplama operasyonu düzenliyor.
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