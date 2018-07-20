Kastamonu'da yolcu uçağı 'Millet Kıraathanesi'ne dönüştürüldü
1/9
İstanbul'da hurdaya çıkarıldıktan sonra Kastamonu Belediyesi tarafından satın alınarak kente getirilen Boing 737 tipi yolcu uçağı, Millet Kıraathanesine dönüştürüldü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran seçimi öncesi seçim vaatleri arasında yer alan ‘Millet Kıraathanesi’ projesinin en ilginç örneği Kastamonu'da hayata geçirildi. Hurdadan alınan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, Kastamonu'da Millet Kıraathanesi olarak hizmet vermeye başladı.