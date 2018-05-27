Katar, ablukacı ülkelerin ürünlerini boykot için çağrıda bulundu

Katar, kendilerini boykot eden 4 \u00fclkenin \u00fcr\u00fcnlerinin raflardan kald\u0131rmas\u0131 i\u00e7in \u00e7a\u011fr\u0131da bulundu.,Katar, Amerika'n\u0131n emirleri do\u011frultusunda kendisine kar\u015f\u0131 cephe alan Suudi Arabistan, Birle\u015fik Arap Emirlikleri, M\u0131s\u0131r ve Bahreyn'den ithal edilen t\u00fcm \u00fcr\u00fcnleri raflardan kald\u0131rmas\u0131n\u0131 istedi.\r\n\r\n,El-Arab gazetesinin haberine g\u00f6re, Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanl\u0131\u011f\u0131, \u00fclkedeki t\u00fcm sat\u0131\u015f noktalar\u0131ndaki \u00e7al\u0131\u015fanlara, bug\u00fcnden itibaren Katar'a abluka uygulayan Suudi Arabistan, Birle\u015fik Arap Emirlikleri (BAE), M\u0131s\u0131r ve Bahreyn'den ithal edilen t\u00fcm \u00fcr\u00fcnleri raflardan kald\u0131rmalar\u0131 \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131nda bulundu.\r\n\r\n\r\n,Ge\u00e7ti\u011fimiz y\u0131l Suudi Arabistan'\u0131n ba\u015f\u0131n\u0131 \u00e7ekti\u011fi baz\u0131 Arap \u00fclkelerinin uygulad\u0131\u011f\u0131 siyasi ve ekonomik ambargonun ard\u0131ndan Katar, alternatif olarak T\u00fcrkiye'den g\u0131da \u00fcr\u00fcn\u00fc almaya ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Katar'daki bir\u00e7ok market payla\u015f\u0131mlarda bulunarak T\u00fcrk \u00fcr\u00fcnlerini raflar\u0131na dizdi\u011fini g\u00f6stermi\u015f, Katarl\u0131lar\u0131n \u00fcr\u00fcnlerin bulundu\u011fu raflar\u0131n \u00f6n\u00fcnde yo\u011funluk olu\u015fturdu\u011funu s\u00f6ylemi\u015fti.,Bakanl\u0131\u011f\u0131n T\u00fcketici \u0130\u015flerine ba\u011fl\u0131 \u0130dari Birimler m\u00fcfetti\u015flerinden de \u00fcr\u00fcnlerin raflardan kald\u0131r\u0131lmas\u0131yla ilgili s\u00fcreci yak\u0131ndan takip etmeleri istendi.\r\n