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GÜNDEM
-
Cumhurbaşkanı Erdoğan, balkon konuşması yapacak
EKONOMİ
-
Seçimin ardından dolarda sert düşüş
POLİTİKA
-
Muharrem İnce yarın 12.00'de açıklama yapacak
POLİTİKA
-
CHP 25 ilde sıfır çekti
POLİTİKA
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İnce: Erdoğan'ın kazandığını kabul ediyorum
DÜNYA
-
Katar da Başkan Erdoğan'ın başarısını kutluyor
DÜNYA
-
Afrin, Erdoğan’ın zaferini kutladı
POLİTİKA
-
Demirtaş'ın tutuklu bulunduğu cezaevinde İnce çıktı
POLİTİKA
-
Cumhurbaşkanı Erdoğan Tweet attı, sosyal medya yıkıldı
POLİTİKA
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24 Haziran 2018 Nevşehir ilçe ilçe Seçim Sonuçları | Nevşehir Anlık Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
POLİTİKA
-
24 Haziran 2018 Sakarya ilçe ilçe Seçim Sonuçları | Sakarya Anlık Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
DÜNYA
-
Türkiye'deki seçimler Yunanistan'ı memnun etmedi
POLİTİKA
-
24 Haziran 2018 Muş ilçe ilçe Seçim Sonuçları | Muş Anlık Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
POLİTİKA
-
24 Haziran 2018 Rize ilçe ilçe seçim sonuçları | Rize Anlık Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
POLİTİKA
-
24 Haziran 2018 Niğde ilçe ilçe Seçim Sonuçları | Niğde Anlık Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
MAGAZİN
-
Survivor kim elendi, kim gitti? | Survivor Elenen İsim Kim? ( Survivor Adaya Kim Veda Etti?)
GÜNDEM
-
Dünya liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik
POLİTİKA
-
AK Parti'den ilk açıklama
POLİTİKA
-
24 Haziran 2018 bartın ilçe ilçe Seçim Sonuçları | Bartın anlık Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
POLİTİKA
-
24 Haziran 2018 Iğdır İlçe İlçe Seçim Sonuçları | Iğdır anlık Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis
Seçim sonuçlarını dakika dakika buradan takip edebilirsiniz.
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15 TEMMUZ
Ramazan
Katar da Başkan Erdoğan'ın başarısını kutluyor
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Seçim sonuçlarının belli olmaya başlamasının ardından Katar'dan da kutlama görüntüleri geldi.
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