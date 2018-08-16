Katar medyasında Türkiye'ye destek

\u00dclkenin bir di\u011fer \u00f6nemli gazetesi oaln Peninsula ise Katarl\u0131 diplomat Lulu Al Khater'in g\u00f6r\u00fc\u015flerine yer verdi. Khater, T\u00fcrkiye'ye yap\u0131lacak olan 15 milyar dolarl\u0131k yat\u0131r\u0131m\u0131 hat\u0131rlatarak, "Doha karde\u015fleri hayal k\u0131r\u0131kl\u0131\u011f\u0131na u\u011fratmaz" dedi.\r\n\r\n,Katar Emiri'nin T\u00fcrkiye'ye 15 milyar dolar yat\u0131r\u0131m yapaca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klamas\u0131, Katar medyas\u0131nda b\u00fcy\u00fck yank\u0131 uyand\u0131rd\u0131.,Yap\u0131lan g\u00f6r\u00fc\u015fmede ABD sald\u0131r\u0131lar\u0131 sonras\u0131 T\u00fcrk ekonomisinde olu\u015fan s\u0131k\u0131nt\u0131lar ele al\u0131nd\u0131. ,Ba\u015fkan Recep Tayyip Erdo\u011fan ile Katar Emiri \u015eeyh Temim bin Hamed Al Sani, d\u00fcn Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesi\u2019nde bir araya geldi.\r\n\r\n,Katar Emiri g\u00f6r\u00fc\u015fmede T\u00fcrkiye'ye 15 milyar dolarl\u0131k yat\u0131r\u0131m s\u00f6z\u00fcyle \u00e7ok \u00f6nemli bir destek verdi.\r\n\r\n,Katar medyas\u0131n\u0131n att\u0131\u011f\u0131 man\u015fetlerde bu g\u00f6r\u00fc\u015fme ve T\u00fcrkiye'ye verilen yat\u0131r\u0131m s\u00f6z\u00fc yer ald\u0131. ,Katar medyas\u0131 daha \u00f6nce \u00fclkeleri, 5 Arap \u00fclkesinin ambargosu alt\u0131ndayken kendilerine yard\u0131m eden T\u00fcrkiye i\u00e7in 'vefa' man\u015fetleri att\u0131.\r\n\r\n,\u00dclkenin \u00f6nde gelen gazetelerinden Al Sharq, "T\u00fcrkiye bizim yan\u0131m\u0131zda durdu\u011fu gibi biz de T\u00fcrkiye'nin yan\u0131nda durduk" yorumunu yapt\u0131. Gazete Ba\u015fkan Erdo\u011fan ile Katar Emiri Al Sani'nin birbirlerine sar\u0131l\u0131rken \u00e7ekilmi\u015f foto\u011fraflar\u0131n\u0131 sayfas\u0131na ta\u015f\u0131d\u0131 ve "Katar ve T\u00fcrkiye vefa ile omuz omuza" notunu d\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n\r\n,Haberde ayr\u0131ca Katar'\u0131n Ankara B\u00fcy\u00fckel\u00e7isi Salim M\u00fcbarek Al \u015eafi'nin "T\u00fcrkiye stratejik bir m\u00fcttefiktir ve bunu desteklemekten \u00e7ekinmeyiz" s\u00f6zlerine yer verildi.,ABD destekli Arap \u00fclkeleri, soyda\u015flar\u0131 olan Katar'a y\u00f6nelik skandal kararlar alarak ambargo uygulam\u0131\u015flard\u0131. ,T\u00fcrkiye ise hi\u00e7bir sonuca bakmaks\u0131z\u0131n Katar'\u0131n yan\u0131nda durarak her t\u00fcrl\u00fc deste\u011fi sa\u011flam\u0131\u015ft\u0131. ,Bu \u00fclkeler direk Katar ekonomisini hedef alarak Katar'da olas\u0131 bir darbeye zemin haz\u0131rlam\u0131\u015flard\u0131.