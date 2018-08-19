Katarlı gazeteciden bomba sözler: Neden Türkiye'nin yanında durmadınız?

Krizin ilk g\u00fcnlerinden beri T\u00fcrkiye\u2019ye y\u00f6nelik a\u00e7\u0131klamalar\u0131yla tan\u0131nan el-Haremi, twitter\u2019dan yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, \u0130slam \u00fclkelerinin y\u00f6neticilerinin T\u00fcrkiye\u2019nin yan\u0131nda saf tutmamas\u0131n\u0131 ele\u015ftirerek \u015fu ifadeleri kulland\u0131.\r\n\r\n,O \u00fclkeleri topa tuttu!,Katarl\u0131 gazeteciden bomba ele\u015ftiri: Neden T\u00fcrkiye'nin yan\u0131nda durmad\u0131n\u0131z?\r\n,\u201cSuudi Arabistan, Kanada ile ili\u015fkileri kesti\u011finde b\u00fct\u00fcn Avrupa devletleri Kanada ile dayan\u0131\u015fma i\u00e7inde oldular. Ama T\u00fcrkiye, Amerika\u2019n\u0131n ekonomik sava\u015f\u0131na maruz kald\u0131\u011f\u0131nda s\u0131n\u0131rl\u0131 say\u0131da devlet haricinde T\u00fcrkiye ile dayan\u0131\u015fma sergileyen \u0130slam\u00ee \u00f6rg\u00fct bile olmad\u0131.\r\n\r\n,Ke\u015fke i\u015f, dayan\u0131\u015fmama ile kalsayd\u0131; ama komplocular\u0131n saf\u0131nda yer ald\u0131lar.\u201d \r\n\r\nKaynak: Yeni Akit\r\n,ABD\u2019nin T\u00fcrkiye\u2019ye y\u00f6nelik dolar operasyonunun yank\u0131lar\u0131 s\u00fcrerken, Katarl\u0131 Arap Medya Grubu \u00dcst D\u00fczey Y\u00f6neticisi Cabir el-Haremi, \u0130slam \u00fclkelerinin suskunlu\u011fuyla alakal\u0131 dikkat \u00e7eken a\u00e7\u0131klamalarda bulundu.\r\n