Katliam gibi kaza: 5 kişi öldü, 10 kişi yaralı

G\u00fcne k\u00f6t\u00fc bir haberle ba\u015flad\u0131k,Feci bir kaza haberi geldi,Kaza, saat 06. 00 s\u0131ralar\u0131nda Erzurum - Bing\u00f6l karayolu K\u00f6seler k\u00f6y\u00fc mevkiinde meydana geldi. ,Al\u0131nan bilgiye g\u00f6re, s\u00fcr\u00fcc\u00fcleri hen\u00fcz belirlenemeyen 25 ED 535 plakal\u0131 minib\u00fcs ile 34 SR 7769 plakal\u0131 otomobil \u00e7arp\u0131\u015ft\u0131. ,Kazada otomobildeki 5 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybederken minib\u00fcsteki 10 ki\u015fi yaraland\u0131. ,Ezrurum'dan sevk edilen AFAD ekipleri ara\u00e7ta s\u0131k\u0131\u015fan yaral\u0131lar\u0131 kurtard\u0131. \r\n\r\n,Olayla ilgili tahkikat ba\u015flat\u0131l\u0131rken hayat\u0131n\u0131 kaybeden 5 ki\u015finin \u0130stanbul\u2019dan taziye i\u00e7in Karl\u0131ova\u2019ya geldikleri ve geri d\u00f6n\u00fc\u015f yolunda kaza yapt\u0131klar\u0131 \u00f6\u011frenildi. ,.