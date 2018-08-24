Katliam gibi kaza: Bir aile daha yok oldu

\u00c7orum'un \u0130skilip il\u00e7esinde, otomobil TIR'la kafa kafaya \u00e7arp\u0131\u015ft\u0131,Otomobilin demir ya\u011f\u0131n\u0131na d\u00f6nd\u00fc\u011f\u00fc kazada ayn\u0131 aileden 5 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n\r\n,Kaza, \u0130skilip il\u00e7esi Karaburun k\u00f6y\u00fc mevkiinde meydana geldi. ,\u0130rfan \u00dcnl\u00fc (40) y\u00f6netimindeki 33 ZK 034 plakal\u0131 otomobil ile Mehmet Y\u00fccet\u00fcrk y\u00f6netimindeki 19 PE 845 plakal\u0131 TIR, kafa kafaya \u00e7arp\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Otomobilin demir ya\u011f\u0131n\u0131na d\u00f6nd\u00fc\u011f\u00fc kazada s\u00fcr\u00fcc\u00fc \u0130rfan \u00dcnl\u00fc ile yan\u0131ndaki e\u015fi Ay\u015feg\u00fcl (37), \u00e7ocuklar\u0131 Samet (13) ve Mustafa Semih \u00dcnl\u00fc (11) ile s\u00fcr\u00fcc\u00fcn\u00fcn karde\u015fi Mustafa \u00dcnl\u00fc (20) hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n\r\n,Ara\u00e7ta s\u0131k\u0131\u015fan cesetler, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri taraf\u0131ndan \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131., Olay yerinde yap\u0131lan incelemenin ard\u0131ndan cesetler, \u0130skilip Devlet Hastanesi'nin morguna g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc.,.