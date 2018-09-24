Kavgada arkadaşının kulağını kopardı

B\u00f6yle kavga g\u00f6r\u00fclmedi!,Parma\u011f\u0131n\u0131 \u0131s\u0131ran arkada\u015f\u0131n\u0131n kolunu \u0131s\u0131rmak isterken kula\u011f\u0131n\u0131 kopartt\u0131!,Olay yerinden ka\u00e7t\u0131\u011f\u0131 ileri s\u00fcr\u00fclen S.\u00d6., \u0131s\u0131r\u0131lan parma\u011f\u0131n\u0131 tedavi i\u00e7in gitti\u011fi \u00f6zel bir hastanede yakalanarak g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131. ,Edinilen bilgiye g\u00f6re, S.\u00d6. (22) adl\u0131 gen\u00e7 kad\u0131n ile arkada\u015f\u0131 N.G. (33) adl\u0131 kad\u0131n aras\u0131nda kavga \u00e7\u0131kt\u0131. Cep telefonu y\u00fcz\u00fcnden \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 iddia edilen kavgada N.G., arkada\u015f\u0131 S.\u00d6.\u2019n\u00fcn parma\u011f\u0131n\u0131 \u0131s\u0131rd\u0131. ,Samsun\u2019un Atakum il\u00e7esi Denizevleri Mahallesi Adnan Menderes Bulvar\u0131\u2019nda bulunan bir bar\u0131n \u00f6n\u00fcnde gece yar\u0131s\u0131 meydana geldi.\r\n\r\n,S.\u00d6. de N.G.\u2019nin kolunu \u0131s\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 zannederek sol kula\u011f\u0131n\u0131 \u0131s\u0131rarak kopard\u0131. Kanlar i\u00e7erisinde kalan N.G. kopan kula\u011f\u0131n\u0131n par\u00e7as\u0131yla birlikte ambulansla Samsun Ondokuz May\u0131s \u00dcniversitesi T\u0131p Fak\u00fcltesi Hastanesine kald\u0131r\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Samsun'da gen\u00e7 bir kad\u0131n kavga etti\u011fi arkada\u015f\u0131n\u0131n kolunu \u0131s\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 zannederek kula\u011f\u0131n\u0131 \u0131s\u0131rd\u0131 ve kopard\u0131.\r\n,Denizevleri Polis Merkezi ekipleri taraf\u0131ndan g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan S.\u00d6., Samsun Adliyesine sevk edildi. N\u00f6bet\u00e7i mahkemeye ifade veren S.\u00d6., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapal\u0131 Cezaevine g\u00f6nderildi.\r\n\r\n