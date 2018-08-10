Kavurucu sıcakta bile sobanın başından ayrılmıyor

Ankara'n\u0131n Bala il\u00e7esinde ya\u015fayan Hasan Y\u00fccel (80), 6 y\u0131ld\u0131r yaz aylar\u0131nda dahi soba yakarak, \u0131s\u0131n\u0131yor. ,Hasan Y\u00fccel'in 5 \u00e7ocu\u011fundan biri olan Hakan Y\u00fccel ise yaz\u0131n \u00fc\u015f\u00fcyen babas\u0131 i\u00e7in soba yakarak, ona yard\u0131mc\u0131 oluyor. ,K\u0131\u015f\u0131n giydi\u011fi k\u0131yafetleri yaz\u0131n da \u00fczerinden \u00e7\u0131karmayan Y\u00fccel, hava s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131n\u0131n ortalama 30 derece oldu\u011fu k\u00f6y\u00fcnde yaz aylar\u0131nda dahi paltoyla dola\u015f\u0131yor. Yaz ve k\u0131\u015f aylar\u0131nda s\u00fcrekli \u00fc\u015f\u00fcd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc belirten Y\u00fccel i\u00e7in evde her g\u00fcn soba yak\u0131l\u0131yor.\r\n\r\n,Bala il\u00e7esinde oturan, evli ve 5 \u00e7ocuk sahibi Hasan Y\u00fccel, 30 y\u0131l Hollanda'da i\u015f\u00e7i olarak \u00e7al\u0131\u015ft\u0131ktan sonra 1998'de memleketi Ankara'ya kesin d\u00f6n\u00fc\u015f yapt\u0131. ,Emekli olmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan k\u00f6y\u00fcnde ailesiyle birlikte ya\u015famaya ba\u015flayan Y\u00fccel, 2012 y\u0131l\u0131nda rahats\u0131zlan\u0131nca Ankara'daki \u00f6zel hastanede by-pass oldu. Bu ameliyattan sonra Y\u00fccel'de, iddiaya g\u00f6re, a\u015f\u0131r\u0131 terleme ve \u00fc\u015f\u00fcme ba\u015flad\u0131. ,Bu ameliyattan sonra s\u00fcrekli \u00fc\u015f\u00fcmeye ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen Y\u00fccel, "Terliyorum, \u00fc\u015f\u00fcyorum. Yataktan hi\u00e7 kalkam\u0131yorum. Gezmedik doktor kalmad\u0131. Bir t\u00fcrl\u00fc derdimi bulamad\u0131lar. Bir te\u015fhis koyamad\u0131lar. 'Sende bir \u015fey yok' dediler. Nas\u0131l yapaca\u011f\u0131m bilmiyorum. Yaz\u0131n bu s\u0131caklarda donuyorum, \u00fc\u015f\u00fcyorum. Yat\u0131yorum \u00f6yle. D\u0131\u015far\u0131ya \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131mda terliyorum, \u00fc\u015f\u00fcyorum. Sobay\u0131 her g\u00fcn yak\u0131yoruz. Han\u0131ma da eziyet oluyor. \u00c7ocuklar bazen Ankara'dan geliyor, onlar sobay\u0131 yakmada yard\u0131m ediyorlar. 7 senedir sobay\u0131 yak\u0131yoruz, g\u00fcnd\u00fcz \u00e7ok \u00fc\u015f\u00fcyorum" dedi.\r\n\r\n,Y\u0131l\u0131n 12 ay\u0131nda \u00fc\u015f\u00fcyen Y\u00fccel i\u00e7in ailesi taraf\u0131ndan ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 evin odas\u0131na soba kuruldu. ,Ya\u015fl\u0131 adam\u0131n durumunu g\u00f6renler \u015fa\u015f\u0131p kal\u0131yor.,O\u011flu Hakan Y\u00fccel taraf\u0131ndan 2012 y\u0131l\u0131nda ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 rahats\u0131zl\u0131k sonucu \u00f6zel hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlatan Hasan Y\u00fccel, burada 5 damar\u0131n\u0131n t\u0131kal\u0131 oldu\u011funu \u00f6\u011frenip, by-pass ge\u00e7irdi\u011fini s\u00f6yledi. ,Hakan Y\u00fccel, babas\u0131n\u0131n ge\u00e7irdi\u011fi ameliyat sonras\u0131 s\u00fcrekli \u00fc\u015f\u00fcd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc ve a\u015f\u0131r\u0131 terledi\u011fini dile getirerek, "Babam\u0131 s\u00fcrekli Ankara'da hastanelere, doktorlara g\u00f6t\u00fcrmeme ra\u011fmen hi\u00e7bir te\u015fhis konulamad\u0131. 7 y\u0131ld\u0131r ayn\u0131 rahats\u0131zl\u0131k. Genellikle g\u00fcnd\u00fczleri rahats\u0131zl\u0131\u011f\u0131 daha \u00e7ok oluyor. Yaz ay\u0131nda bu s\u0131cakl\u0131klara ra\u011fmen kendisi s\u00fcrekli \u00fc\u015f\u00fcyor. Soba yakmam\u0131z\u0131 istiyor. Kal\u0131n yorgan alt\u0131nda yat\u0131yor. Yetkili ki\u015filer nas\u0131l yard\u0131mc\u0131 olabilirler, ondan bilgimiz yok. Sobam\u0131z s\u00fcrekli kurulu, yak\u0131yoruz. 12 ay boyunca sobam\u0131z yan\u0131yor. K\u0131\u015f\u0131n giydi\u011fi giysilerin ayn\u0131s\u0131n\u0131 yaz\u0131nda giyiyor. Annem \u00e7aresiz, her g\u00fcn soba yakmaktan. Biz de yard\u0131mc\u0131 olmak i\u00e7in s\u00fcrekli Ankara'dan gelip gidiyoruz" diye konu\u015ftu.