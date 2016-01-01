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Kayahan'ın eski damadından şoke eden itiraf
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90’lı yılların pop yıldızı Tayfun Duygulu konuk olduğu Pal Nostalji’de çarpıcı bir itirafta bulundu.
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