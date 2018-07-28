Kayalığın dibinde ölü halde buldular! Başında oturup ağladılar...

Cevdet K\u00f6se, hayvanlar\u0131ndan 38'ini bulamad\u0131.\r\n\r\n,Olay Ayd\u0131n'\u0131n Ko\u00e7arl\u0131 il\u00e7esinde meydana geldi. ,K\u00f6se, aramaya \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 38 koyununun bir kayal\u0131k dibinde telef oldu\u011funu g\u00f6rd\u00fc.\r\n\r\n,K\u00f6se'nin ailesine haber vermesinin ard\u0131ndan olay yerine gelen k\u0131z\u0131 Fatma \u00d6zefe ve gelini Hafize K\u00f6se, telef olan koyunlar\u0131n ba\u015f\u0131nda g\u00f6zya\u015f\u0131 d\u00f6kt\u00fc.Ko\u00e7arl\u0131 Belediyesine bildirilmesinin ard\u0131ndan telef olan koyunlar kep\u00e7e yard\u0131m\u0131yla g\u00f6m\u00fcld\u00fc.\r\n\r\n,G\u00f6zkaya Mahallesi'nde otlatt\u0131\u011f\u0131 138 koyununa bakmak i\u00e7in yaylaya \u00e7\u0131kan Cevdet K\u00f6se, g\u00f6zlerine inanamad\u0131.,Cevdet K\u00f6se, gazetecilere yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, "D\u00fcn hava ya\u011f\u0131\u015fl\u0131yd\u0131 ve y\u0131ld\u0131r\u0131m \u00e7ak\u0131yordu. Hemen koyunlar\u0131n oldu\u011fu b\u00f6lgeye ko\u015ftum. Arad\u0131m arad\u0131m bulamad\u0131m. Yar\u0131s\u0131 bir tarafa gitmi\u015f yar\u0131s\u0131 da buraya s\u0131\u011f\u0131nm\u0131\u015f. Onlar\u0131 \u00f6yle g\u00f6r\u00fcnce y\u0131k\u0131ld\u0131m, kendimi kaybetmi\u015fim. B\u00fct\u00fcn emeklerim gitti. Zarar \u00e7ok b\u00fcy\u00fck. En az 40 bin liral\u0131k zarar\u0131m var. Evlatlar\u0131m\u0131 kaybetmi\u015f gibiyim." ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\nFatma \u00d6zefe de \u00e7ocuklu\u011fundan beri koyunlar\u0131n i\u00e7erisinde oldu\u011funu, bunlar\u0131n d\u0131\u015f\u0131nda ba\u015fka ge\u00e7im kaynaklar\u0131n\u0131n olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, "\u015eok olduk hepimiz. Her \u015feyimiz gitti. Allah'tan gelen bir \u015fey. Yapacak bir \u015feyimiz yok." dedi.\r\n\r\n,\u0130l\u00e7eye y\u0131ld\u0131r\u0131m d\u00fc\u015ft\u00fc.