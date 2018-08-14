Kaygısızlar dizisi efsane olmuştu! Acı haber geldi

,Ac\u0131 haberi magazin camias\u0131nda \u2018Felaket Tellal\u0131' lakab\u0131 ile \u00fcnlenen ses sanat\u00e7\u0131s\u0131 ve yazar Onur Akay duyurdu. ,Kayg\u0131s\u0131zlar (1994), Aynal\u0131 Tahir, Unutabilsem (1998), Kuzgun, Nilg\u00fcn (1999), \u015e\u00f6hret Tutkusu (2000), Benimle Evlenir misin (2001), Derya Deniz, Her\u015fey A\u015fk \u0130\u00e7in, Reyting Hamdi (2002), Melekler Adas\u0131 (2004), Sev Karde\u015fim (2006), Tatl\u0131 Bela Fadime (2007), Para=Dolar (2008), Aile Saadeti (2009), Ate\u015fe Y\u00fcr\u00fcmek (2010), Araf Zaman\u0131 (2012)\r\n\r\n,Cenazesi, bug\u00fcn 14 A\u011fustos Sal\u0131 g\u00fcn\u00fc ikindi namaz\u0131ndan sonra, Mudanya Kumyaka Camii'nde k\u0131l\u0131nacak cenaze namaz\u0131 sonras\u0131, Kumyaka Mezarl\u0131\u011f\u0131'ndan son yolculu\u011funa u\u011furlanacak. Mek\u00e2n\u0131 cennet olsun in\u015fallah\u201d ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n,\u00dcnl\u00fc y\u00f6netmenler ilgili bir yaz\u0131 kaleme alan Akay, \u201c\u00dcnl\u00fc y\u00f6netmen Cankat Ergin'i gen\u00e7 ya\u015fta kaybettik. Nehir Erdo\u011fan'\u0131n oynad\u0131\u011f\u0131 \u2018Tatl\u0131 Bela Fadime'den, Ercan Yazgan'\u0131n oynad\u0131\u011f\u0131 dizi \u2018Kayg\u0131s\u0131zlar'a, Emrah'\u0131n dizisi \u2018Unutabilsem'den, Hande Ataizi'nin dizisi \u2018Sev Karde\u015fim'e, Nurg\u00fcl Ye\u015fil\u00e7ay'\u0131n dizisi \u2018Melekler Adas\u0131'ndan, Hamdi Alkan'\u0131n Reytin Hamdi dizisine kadar, milyonlar\u0131n takip etti\u011fi \u00e7ok say\u0131da \u00fcnl\u00fc yap\u0131m\u0131n y\u00f6netmenli\u011fini yapm\u0131\u015f, 52 ya\u015f\u0131ndaki usta y\u00f6netmen Cankat Ergin'i kaybettik\u201d dedi.\r\n\r\n,Ancak d\u00fcn ak\u015fam saatlerinde ya\u015fam sava\u015f\u0131n\u0131 kaybetti. ,\u00dcnl\u00fc isim hayat\u0131n\u0131 kaybetti.,Felaket tellal\u0131 duyurdu.,Kayg\u0131s\u0131zlar dizisiyle efsane olmu\u015ftu.,\u015eark\u0131c\u0131 Onur Akay, Kayg\u0131s\u0131zlar, Melekler Adas\u0131 ve Reyting Hamdi gibi \u00fcnl\u00fc yap\u0131mlar\u0131n y\u00f6netmeni Cankat Ergin\u2019in vefat etti\u011fini duyurdu.\r\n,Ergin\u2019in \u00f6l\u00fcm sebebini ve cenaze bilgilerini de a\u00e7\u0131klayan Akay, \u201cALS hastal\u0131\u011f\u0131ndan dolay\u0131 bir s\u00fcredir tedavi g\u00f6ren Cankat Ergin, \u00f6nceki g\u00fcn a\u011f\u0131rla\u015ft\u0131 ve Bursa Uluda\u011f \u00dcniversitesi Hastanesi\u2019ne kald\u0131r\u0131ld\u0131.