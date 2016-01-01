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Kayıp Fahire Kara olayında yeni gelişmeler
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1990 yılında Suudi Arabistan'da eşiyle birlikte hac vazifesini yerine getirirken yaşanan izdihamda hastaneye kaldırılan ve kendinden bir daha haber alınamayan Fahire Kara hakkında yeni bilgiler gelmeye başladı.
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