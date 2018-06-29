Kayıp kızın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Buna ra\u011fmen Cinayet B\u00fcro Amirli\u011fi ve Olay Yeri \u0130nceleme \u015eubesi ekiplerinin, kep\u00e7e yard\u0131m\u0131yla kaz\u0131 ve arama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131 ancak sonu\u00e7 al\u0131namad\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\n,Emniyetteki i\u015flemlerinin ard\u0131ndan Kayseri Devlet Hastanesi'nde sa\u011fl\u0131k kontrol\u00fcnden ge\u00e7irilen zanl\u0131, sevk edildi\u011fi adliyede mahkemece tutukland\u0131. ,.,Kayseri'de polis 12 y\u0131l \u00f6nce merkez Kocasinan il\u00e7esi Fevzi \u00c7akmak Mahallesi'ndeki evinden ayr\u0131lan ve bir daha kendisinden haber al\u0131namayan 16 ya\u015f\u0131ndaki F.K'nin kaybolmas\u0131yla ilgili yeniden inceleme ba\u015flatt\u0131.\r\n\r\n,Olu\u015fturulan \u00f6zel ekip, F.K'nin en son Nev\u015fehir'in Avanos il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Kalaba beldesinde bulunan kuzeni A.K'nin evine gitti\u011fini, buradan da eni\u015ftesi U.\u00c7. ile ayr\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirledi.\r\n\r\n,Bilgisine ba\u015fvurulmak \u00fczere emniyete \u00e7a\u011fr\u0131lan U.\u00c7, bald\u0131z\u0131 F.K'yi iple bo\u011farak \u00f6ld\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc, beldedeki Yuval\u0131 mevkisinde bir araziye b\u0131rakt\u0131\u011f\u0131n\u0131, cesedi, bir s\u00fcre sonra ayn\u0131 mevkide bulunan bir ma\u011faraya ta\u015f\u0131d\u0131\u011f\u0131n\u0131 itiraf etti.\r\n\r\n,Kayseri'de kay\u0131p gen\u00e7 k\u0131z ile ilgili korkun\u00e7 ger\u00e7ek y\u0131llar sonra ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.,Zanl\u0131n\u0131n, olay\u0131n \u00fczerinden uzun zaman ge\u00e7mesi ve b\u00f6lgedeki \u00e7ok say\u0131da ma\u011faran\u0131n birbirine benzemesi nedeniyle cesedi b\u0131rakt\u0131\u011f\u0131 yeri g\u00f6steremedi\u011fi,