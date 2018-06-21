Kayıp Leyla Aydemir için polisi harekete geçiren telefon!

A\u011fr\u0131'da Leyla Aydemir'in kaybolmas\u0131 olay\u0131nda aranan \u2018cam\u0131 k\u0131r\u0131k, transit minib\u00fcs\u2019 Mardin-Midyat aras\u0131nda g\u00f6r\u00fcld\u00fc.,A\u011fr\u0131\u2019da, Ramazan Bayram\u0131\u2019n\u0131n birinci g\u00fcn\u00fc ziyaretine gittikleri dedesinin Bezirhane k\u00f6y\u00fcndeki evinin \u00f6n\u00fcnde oynarken kaybolan 3 ya\u015f\u0131ndaki Leyla Aydemir\u2019i arama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131, alt\u0131nc\u0131 g\u00fcn\u00fcnde de s\u00fcr\u00fcyor. ,Ad\u0131n\u0131n Aynur oldu\u011funu s\u00f6yleyen bir kad\u0131n Mardin\u2019den arad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, olayda s\u00f6z\u00fc ge\u00e7en beyaz transitin k\u00f6ylerine geldi\u011fini s\u00f6yledi ve \u015fu bilgileri verdi:\r\n\r\n,Bayram\u0131n ikinci g\u00fcn\u00fc saat 4-5 s\u0131ralar\u0131nda k\u00f6y\u00fcm\u00fcze arka cam\u0131 k\u0131r\u0131k, beyaz transit minib\u00fcs geldi. ,Kad\u0131n kapal\u0131yd\u0131 ama anlad\u0131\u011f\u0131m kadar\u0131yla dindar aya\u011f\u0131na yat\u0131yordu. Kad\u0131n k\u00f6yde g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc bir \u00e7ocu\u011fa \u2018Arabada e\u015fim var, e\u015fimin yan\u0131na git sana \u015feker-para verecek onlar\u0131 arkada\u015flar\u0131na da\u011f\u0131t\u0131rs\u0131n\u2019 demi\u015f. ,Bu s\u0131rada minib\u00fcste 4 \u00e7ocuk dahna oldu\u011funu g\u00f6r\u00fcnce bu kad\u0131na \u2018O \u00e7ocuklar\u0131 orada niye tutuyorsunuz\u2019 diye k\u0131zm\u0131\u015f. Bunun \u00fczerine kad\u0131n arabaya binmi\u015f ve Mardin\u2019in \u00d6merli il\u00e7esi y\u00f6n\u00fcne gitmi\u015fler.\r\n,A\u00e7\u0131klamada \u015fu ifadelere yer verildi: A\u011fr\u0131 \u0130l Jandarma Komutanl\u0131\u011f\u0131 16 personel ve k\u00f6y halk\u0131 ile k\u00f6y i\u00e7erisinde bulunan b\u00fct\u00fcn bo\u015f metruk binalar, a\u011f\u0131llar, a\u011fz\u0131 a\u00e7\u0131k \u00e7ukurlar, dere yata\u011f\u0131 ve her yer tek tek aranm\u0131\u015ft\u0131r. 15 Haziran 2018 g\u00fcn\u00fc \u0130l AFAD ekibi batakl\u0131k ve sulak alanlarda arama faaliyetlerine ba\u015flam\u0131\u015f olup, ayr\u0131ca civar illerdeki AFAD ekipleri de dahil edilmi\u015ftir. \r\n, G\u00f6rg\u00fc tan\u0131\u011f\u0131 ayn\u0131 tarifi yapt\u0131: Arka cam\u0131 k\u0131r\u0131k beyaz transit k\u00f6y\u00fcm\u00fcze geldi. Bir kad\u0131n, iki erkek... Kad\u0131n kapal\u0131, \u015feker da\u011f\u0131t\u0131yorlard\u0131,Leyla Aydemir\u2019in babas\u0131 Nihat Aydemir, olay g\u00fcn\u00fc g\u00f6r\u00fclen i\u00e7erisinde 2 ki\u015finin bulundu\u011fu beyaz renkli minib\u00fcste k\u0131z\u0131n\u0131n da oldu\u011funu \u00f6ne s\u00fcrerken, ilgin\u00e7 bir geli\u015fme ya\u015fand\u0131. ,Mardin ile Midyat aras\u0131ndaki An\u0131ttepe K\u00f6y\u00fc\u2019nde oturuyorum. ,\u0130\u00e7inde kapal\u0131 bir kad\u0131n ve iki erkek vard\u0131. Erkeklerden biri 30 di\u011feri 45 ya\u015flar\u0131ndayd\u0131. Erkeklerden biri ve kad\u0131n\u0131n elinde akrep d\u00f6vmesine benzeyen bir d\u00f6vme vard\u0131. ,Bu s\u0131rada k\u00f6yden bir kad\u0131n araban\u0131n k\u0131r\u0131k cam\u0131n\u0131 g\u00f6r\u00fcnce bu kad\u0131na \u2018Elalemin \u00e7ocu\u011funa para da\u011f\u0131taca\u011f\u0131n\u0131za gidip araban\u0131z\u0131n cam\u0131n\u0131 yapt\u0131r\u0131n\u2019 diye ba\u011f\u0131rm\u0131\u015f. ,\r\nPolis ve jandarma s\u00f6z\u00fc edilen minib\u00fcs\u00fcn bulunmas\u0131 i\u00e7in geni\u015f \u00e7apl\u0131 ara\u015ft\u0131rma ba\u015flat\u0131rken A\u011fr\u0131 Valili\u011fi, yaz\u0131l\u0131 bir a\u00e7\u0131klama yapt\u0131. ,Leyla Aydemir\u2019in kaybolmas\u0131 olay\u0131yla ilgili kriz mamas\u0131 olu\u015fturuldu\u011fu; 5 bin foto\u011fraf\u0131n\u0131n \u00e7o\u011falt\u0131larak il genelinde da\u011f\u0131t\u0131ld\u0131\u011f\u0131 kaydedildi.\r\n \r\n\u2018O\u011fluma da \u015feker vermek istemi\u015fler\u2019\r\n \r\nLeyla\u2019n\u0131n kayboldu\u011fu Bezirhane k\u00f6y\u00fcne yakla\u015f\u0131k 8 kilometre uzakl\u0131kta olan \u00d6zba\u015f\u0131 k\u00f6y\u00fc sakinleri de beyaz bir minib\u00fcs\u00fcn k\u00f6ye geldi\u011fini ve \u00e7ocuklara \u015feker da\u011f\u0131tmak istedi\u011fini s\u00f6yledi. ,K\u00f6yl\u00fclerden Cesim Elmas, \u201c\u00c7ocuklar meydanda top oynuyordu. O\u011flum Burak ko\u015farak eve geldi ve bana, beyaz minib\u00fcsteki iki ki\u015finin yanlar\u0131na gelip, size \u015feker verelim dedi\u011fini ve kendilerinin de korkup ka\u00e7t\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. Ben \u00e7ocu\u011fa inanmad\u0131m. Ama Leyla\u2019n\u0131n olay\u0131ndan sonra inand\u0131m. Ka\u00e7\u0131r\u0131lan benim \u00e7ocu\u011fum da olabilirdi\u201d diye konu\u015ftu., Elmas\u2019\u0131n o\u011flu 8 ya\u015f\u0131ndaki Burak Elmas ise \u201cBiz top oynarken beyaz minib\u00fcs yan\u0131m\u0131za gelip durdu ve i\u00e7inde iki ki\u015fi vard\u0131. Gelin size \u015feker verelim dediler. Biz korkup ka\u00e7\u0131nca onlar da h\u0131zla k\u00f6yden uzakla\u015ft\u0131. \u015eimdi beyaz bir minib\u00fcs g\u00f6rd\u00fck m\u00fc hepimiz ka\u00e7\u0131yoruz\u201d dedi.