Kayıp Leyla'nın 5 halasının ifadesine başvuruldu

A\u011fr\u0131'da bayram\u0131n birinci g\u00fcn\u00fc dedesinin k\u00f6y\u00fcnde kaybolan 4 ya\u015f\u0131ndaki Leyla Aydemir 12 g\u00fcnd\u00fcr yap\u0131lan \u00e7al\u0131\u015fmalara ra\u011fmen bulunamad\u0131. \r\n,G\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7leri k\u00fc\u00e7\u00fck k\u0131z\u0131n ka\u00e7\u0131r\u0131lma \u015f\u00fcphesi \u00fczerine yo\u011funla\u015fmaya ba\u015flad\u0131. K\u00f6ydeki \u00e7ok say\u0131daki ki\u015finin ifadesini alan ve bilgisine ba\u015fvuran ekipler olay g\u00fcn\u00fc k\u00f6ydeki taziye evine gelen ara\u00e7lara y\u00f6nelik de ara\u015ft\u0131rma yap\u0131yor. \r\n,Valilik kriz masas\u0131 taraf\u0131ndan olu\u015fturulan jandarma ve emniyetten deneyimli ekip Leyla'n\u0131n ka\u00e7\u0131r\u0131lma ihtimalini titizlikle ara\u015ft\u0131r\u0131rken savc\u0131l\u0131k bug\u00fcn Leyla'n\u0131n 5 halas\u0131n\u0131n ifadelerine ba\u015fvurdu. \r\n,A\u011fr\u0131 Cumhuriyet Savc\u0131l\u0131\u011f\u0131, Bezirhane k\u00f6y\u00fcnde 12 g\u00fcnd\u00fcr kay\u0131p olan Leyla'n\u0131n 5 halas\u0131n\u0131n ifadesine ba\u015fvurdu. \r\n,Leyla\u2019n\u0131n 5 halas\u0131 ifadeleri al\u0131nd\u0131ktan sonra serbest b\u0131rak\u0131ld\u0131.