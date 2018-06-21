Kayıp Leyla'nın amcasını arayanın kimliği belli oldu

A\u011fr\u0131'da bir hafta \u00f6nce ailesiyle, bayramla\u015fmak i\u00e7in gitti\u011fi dedesinin k\u00f6y\u00fcnde kaybolan 4 ya\u015f\u0131ndaki Leyla Aydemir'le ilgili 12 ilden yap\u0131lan ihbarlar as\u0131ls\u0131z \u00e7\u0131kt\u0131. \r\n\r\n, Leyla i\u00e7in kurulan kriz masas\u0131nda g\u00f6revli ekip, ihbarlar\u0131 tek noktada toplamak amac\u0131yla "0505 022 74 27" numaral\u0131 ihbar hatt\u0131n\u0131 devreye ald\u0131.\r\n,Ankara'dan teknik anlamda istihbarat sa\u011flayacak uzmanlar\u0131n da bulundu\u011fu ekip, Leyla Aydemir'i bulmak i\u00e7in il genelindeki Kent G\u00fcvenlik Y\u00f6netim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tan\u0131ma Sistemi (PTS) kameralar\u0131n\u0131 inceledi.\r\n,Leyla'n\u0131n amcas\u0131na telefon a\u00e7an \u00e7ocukmu\u015f\r\n\r\n,Olaya ili\u015fkin bug\u00fcne kadar yap\u0131lan t\u00fcm ihbarlara \u00e7ok k\u0131sa s\u00fcrede kar\u015f\u0131l\u0131k veren ekipler, t\u00fcm ihbarlar\u0131n 15 dakika i\u00e7inde as\u0131ls\u0131z oldu\u011funu ortaya \u00e7\u0131kard\u0131.\r\n\r\n,Ayr\u0131ca, jandarma ve polis ekipleri, k\u0131rsal ve \u015fehir merkezlerinde y\u00fcr\u00fctt\u00fc\u011f\u00fc ara\u015ft\u0131rmalarda Leyla'n\u0131n, Mardin, Sivas ve Silivri'de g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc iddialar\u0131n\u0131n da as\u0131ls\u0131z oldu\u011funu saptad\u0131.\r\n,\u015eehir merkezinde oturan Nihat ve \u015e\u00fckran Aydemir \u00e7iftinin, bayram\u0131n birinci g\u00fcn\u00fc gittikleri Bezirhane k\u00f6y\u00fcnde kaybolan k\u0131zlar\u0131 Leyla'y\u0131 arama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131, 7. g\u00fcnde de k\u00f6y ve \u00e7evresinde s\u00fcr\u00fcyor.\r\n\r\n,\u015e\u00fcpheli minib\u00fcs iddias\u0131 as\u0131ls\u0131z \u00e7\u0131kt\u0131\r\n\r\n ,K\u00f6y ve \u00e7evresinde \u00e7ocuklara kapal\u0131 kasa minib\u00fcsle \u015feker da\u011f\u0131t\u0131ld\u0131\u011f\u0131 iddias\u0131 \u00fczerine araca ula\u015fan ekipler, yapt\u0131klar\u0131 incelemede bu iddian\u0131n da as\u0131ls\u0131z oldu\u011funu belirledi.\r\n,Bug\u00fcn bir kad\u0131n\u0131n, Leyla'n\u0131n amcas\u0131 Yusuf Aydemir'i gizli numaradan arad\u0131\u011f\u0131 ve "Ba\u015f\u0131n\u0131z sa\u011f olsun" dedi\u011fi y\u00f6n\u00fcndeki bilgi \u00fczerine \u00f6zel ekip konuyu inceledi.\r\n\r\n,"Mavi" ve "Mod\u00fcl", k\u00f6yde detayl\u0131 arama yapacak\r\n\r\n,\u0130hbarlar\u0131n zaman kayb\u0131na yol a\u00e7mas\u0131n\u0131 \u00f6nlemek amac\u0131yla vatanda\u015flar\u0131n daha duyarl\u0131 olmas\u0131 istendi.\r\n\r\n\r\n,K\u00fc\u00e7\u00fck Leyla'n\u0131n bulunmas\u0131 amac\u0131yla A\u011fr\u0131 Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131nca y\u00fcr\u00fct\u00fclen soru\u015fturma kapsam\u0131nda A\u011fr\u0131 Valili\u011fi koordinesinde alan\u0131nda uzman 11 ki\u015filik \u00f6zel ekip olu\u015fturuldu.\r\n, Ekipler, "cam\u0131 k\u0131r\u0131k minib\u00fcstekilerin \u00e7ocuklar\u0131 \u015fekerle kand\u0131rmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131klar\u0131" iddias\u0131n\u0131n ger\u00e7e\u011fi yans\u0131tmad\u0131\u011f\u0131n\u0131n anla\u015f\u0131lmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan aileye gelen t\u00fcm ihbar telefonlar\u0131n\u0131 takibe ald\u0131.\r\n\r\n,Araman\u0131n, ba\u015fka ilden yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131, telefonu a\u00e7an ki\u015finin olayla ilgisi bulunmayan k\u00fc\u00e7\u00fck ya\u015ftaki \u00e7ocuk oldu\u011fu belirlendi.\r\n\r\n,Jandarma Genel Komutanl\u0131\u011f\u0131nca k\u00f6ye g\u00f6nderilen iki kadavra ve ceset arama k\u00f6pe\u011finin arama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n olumsuz sonu\u00e7lanmas\u0131 \u00fczerine harekete ge\u00e7en ekipler, "Mavi" ve "Mod\u00fcl" ad\u0131nda iki kadavra ve ceset arama k\u00f6pe\u011fini daha k\u00f6ye getirdi.\r\n\r\n,Ekiplerin titiz ara\u015ft\u0131rmas\u0131na ra\u011fmen hakk\u0131nda halen herhangi bir bulguya rastlanmayan Leyla Aydemir'i arama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 devam ediyor.\r\n