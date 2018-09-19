Kayıp Sedanur'da flaş gelişme... Gözaltına alındı, samanlık didik didik aranıyor

K\u00f6y i\u00e7i ve \u00e7evresinde de Jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerince y\u00fcr\u00fct\u00fclen \u00e7al\u0131\u015fma devam ediyor. \r\n,Pasl\u0131 k\u00f6y\u00fcnde 16 Eyl\u00fcl Pazar g\u00fcn\u00fcnden itibaren arama \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 y\u00fcr\u00fct\u00fclen Sedanur G\u00fczel'in (9) kaybolmas\u0131 olay\u0131na kar\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 iddias\u0131yla d\u00fcn ak\u015fam g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan kom\u015fu E.B'nin, Pasl\u0131 Jandarma Karakol Komutanl\u0131\u011f\u0131ndaki i\u015flemleri s\u00fcr\u00fcyor.\r\n\r\n,E.B'nin evinin yan\u0131ndaki samanl\u0131k olarak kullan\u0131lan alan, tekrar aranmaya ba\u015flad\u0131. Erzurum \u0130l Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Asayi\u015f \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcne ba\u011fl\u0131 kadavra arama k\u00f6pe\u011fi "Obert" ve iz takip k\u00f6pe\u011fi "Calisto" saman y\u0131\u011f\u0131n\u0131nda arama yap\u0131yor.\r\n\r\n,Pasl\u0131 k\u00f6y\u00fcn\u00fcn muhtar\u0131 \u015eahmettin Ayd\u0131n, AA muhabirine yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n devam etti\u011fini belirterek, "Bug\u00fcn d\u00f6rd\u00fcnc\u00fc g\u00fcn, arama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na devam ediyoruz. Bir t\u00fcrl\u00fc bir ize rastlamad\u0131k saman y\u0131\u011f\u0131nlar\u0131n\u0131 tekrardan teker teker ar\u0131yoruz ama bir ize daha rastlamad\u0131k." dedi.\r\n\r\n,Aramalara, \u0130l Jandarma Komutanl\u0131\u011f\u0131na ba\u011fl\u0131 iz takip k\u00f6pe\u011fi "Atak" ile arama kurtarma k\u00f6pe\u011fi "Gazel" de kat\u0131l\u0131yor.\r\n,.,Kars'\u0131n Ka\u011f\u0131zman il\u00e7esinde Sedanur G\u00fczel'in kaybolmas\u0131na ili\u015fkin g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan kom\u015fu E.B'nin samanl\u0131\u011f\u0131nda arama yap\u0131l\u0131yor\r\n