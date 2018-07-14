Kayıp Tuğçe Yalçınkaya bulundu!

Nazilli\u2019deki evinden 'Ku\u015fadas\u0131\u2019ndaki gen\u00e7lik festivaline gidiyorum' diyerek ayr\u0131lan ve festivalin ilk gecesinin ard\u0131ndan ortadan kaybolan 17 ya\u015f\u0131ndaki Tu\u011f\u00e7e Yal\u00e7\u0131nkaya 3 g\u00fcn sonra Ku\u015fadas\u0131 polisi taraf\u0131ndan bulundu.,Ayd\u0131n\u2019\u0131n Nazilli il\u00e7esinde ya\u015fayan 17 ya\u015f\u0131nda lise son s\u0131n\u0131f\u0131 \u00f6\u011frencisi Tu\u011f\u00e7e Yal\u00e7\u0131nkaya, kuzeniyle gitti\u011fi Ku\u015fadas\u0131 Gen\u00e7lik Festivali\u2019nin ilk g\u00fcn program\u0131 sonunda ortadan kaybolmu\u015ftu. Polisin 3 g\u00fcn boyunca arad\u0131\u011f\u0131 gen\u00e7 k\u0131z, bu g\u00fcn Ku\u015fadas\u0131'ndaki bir al\u0131\u015fveri\u015f merkezinde 18 ya\u015f\u0131ndaki Batuhan G\u00fcven Birol isimli erkek arkada\u015f\u0131yla gezerken Ku\u015fadas\u0131 polisi taraf\u0131ndan bulundu. \r\n,Gen\u00e7 k\u0131z ilk ifadesinde festivalin ilk gecesinin ard\u0131ndan Nazilli\u2019ye d\u00f6nmek i\u00e7in otostop yapt\u0131klar\u0131n\u0131 belirterek, \u201cKuzenimle festivale gittik. Gece festival bittikten sonra kuzenimle Nazilli\u2019ye d\u00f6nmek i\u00e7in otostop yapt\u0131k, ancak ara\u00e7 bulamad\u0131k. Bu arada Annem ge\u00e7 kald\u0131\u011f\u0131m\u0131z i\u00e7in bana sitem etti ve tart\u0131\u015ft\u0131k. K\u0131zg\u0131nl\u0131kla kuzenimin yan\u0131ndan ayr\u0131ld\u0131m\u201c dedi. ,.